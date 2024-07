Berlin (www.anleihencheck.de) - In den letzten Wochen beherrschten vor allem politische Themen das Tagesgeschehen, so Daniel Schär, CFA bei der Weberbank.Durchatmen sei in den vergangenen Tagen an den europäischen Kapitalmärkten angesagt gewesen, nachdem der befürchtete starke Rechtsruck in Frankreich überraschenderweise nur in deutlich abgeminderter Form Realität geworden sei. Hingegen sei die linksgerichtete Neue Volksfront als große Gewinnerin aus den Wahlen hervorgegangen. Im Vorfeld der Wahlen seien sowohl französische Aktien und Anleihen, aber auch generell europäische Anlagen, wie beispielsweise Unternehmensanleihen, stärker unter Druck geraten. Die jüngste Reaktion am Kapitalmarkt überrasche ein wenig, da es mit dem Wahlausgang deutlich schwieriger geworden sei, politische Mehrheiten zu bilden und Frankreich aus politischer Sicht ein Stillstand über mehrere Jahre drohe. ...

