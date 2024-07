Frankfurt (www.fondscheck.de) - Matthias Präger, Fonds-Händler bei der Baader Bank, berichtet von relativ verhaltenen Umsätzen und führt dies auf fehlende Impulse an den Märkten sowie den Ferienbeginn in mehreren Bundesländern zurück, so die Deutsche Börse AG.Im Handel sehe er "tendenziell eher Verkäufe, wie fast immer". Ein Grund dafür könnte seiner Meinung nach sein, dass die Fondsbesitzer gerne die Vorteile des Börsenhandels nutzen würden, wo sie sich an den fortlaufend gestellten Kursen orientieren könnten und bei der Orderbestätigung sofort wissen würden, wie hoch die Gewinne (oder Verluste) ihres Investments ausgefallen seien. ...

