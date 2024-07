Bad Leonfelden (ots) -Das Mühlviertler Hochland im Norden Österreichs ist ein wahres Paradies für Radfahrer. Grenzenlos Radfahren ist hier die Devise, denn die Region erstreckt sich von der Donau im Süden bis hin zur tschechischen Grenze im Norden. Typisch für das Hochland sind die sanften, hügeligen Landschaften, die grünen Wälder mit ihren zahlreichen Kraftplätzen und ein breites kulinarisches und erholsames Angebot.Ob gemütliche Genusstouren oder sportliche Herausforderungen, hier kommt jeder Liebhaber des Radsports auf seine Kosten, denn die Region ist für ihre gut ausgebauten und beschilderten Radwege bekannt. Mehr als 1.500 Kilometer Entdeckertouren ziehen sich durch das Mühlviertler Hochland und bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, die unvergleichlich sanfte Natur auf 2 Rädern zu erkunden. Die Routen sind vielfältig und reichen von einfachen, familienfreundlichen Strecken bis hin zu anspruchsvollen Touren für erfahrene Biker.Radfahren im Mühlviertler Hochland ist nicht nur ein sportliches Vergnügen, sondern auch ein kulinarisches Erlebnis. Zahlreiche Gasthäuser, Jausenstationen und Restaurants entlang der Radwege laden zu einer Pause ein und verwöhnen die Gäste mit regionalen Spezialitäten. Ob ein herzhaftes Bauernfrühstück, ein leichtes Mittagessen oder ein süßer Mehlspeisen-Nachmittag, die Küche im Mühlviertel lässt keine Wünsche offen. Nachhaltigkeit, Regionalität und die Leidenschaft bei der Produktion und beim Veredeln der Speisen ermöglichen echte Gaumenfreude.Für einen unvergesslichen und entspannten Radurlaub bietet das Mühlviertler Hochland eine Vielzahl an zertifizierten Unterkunftsmöglichkeiten, die besonders auf die Bedürfnisse von Radfahrern ausgerichtet sind. Vom gemütlichen Gasthof über Radler-Pensionen bis hin zu 4-Sterne-Superior Hotels, hier findet jeder sein passendes Urlaubszuhause. Die Gastgeber bieten nicht nur spezielle Serviceleistungen, sondern auch umfassende Informationsmaterialien zu den besten Routen der Region.Ein Highlight im Mühlviertler Hochland ist die Europaradregion-Runde. Diese Rundtour führt über 65 Kilometer durch das Mühlviertler Hochland und den Moldaustaussee und garantiert beeindruckende Aussichten auch auf die Granitformationen, die der Region ihren Namen gegeben haben. Für Mountainbiker empfiehlt sich der Trailpark am Roadlberg, der mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und Streckenlängen für Abwechslung und Adrenalin sorgt.Das Mühlviertler Hochland ist - wie der Name schon verrät - ein Hoch.Genuss für Radfahrer. Die Kombination aus sportlicher Herausforderung, landschaftlicher Schönheit und kulinarischer Vielfalt macht die Region zu einem idealen Ziel für Bike-Enthusiasten. Egal, ob man alleine, mit Freunden oder der Familie unterwegs ist, die Vielfalt der Routen und die herzliche Gastfreundschaft der Mühlviertler garantieren unvergessliche Erlebnisse auf zwei Rädern.Rad&Genuss-Angebote ab EUR 248,- je nach Unterkunftstyp inklusivedie Lipno-Hochland-Radkarte, Hoch.Genuss-Schirmkappe und das Mühlviertler Hoch.Genuss-Kochbuch.Die Vorteile auf einem Blick:- 24 Hoch.Genuss-Gastgeber-Betriebe- Mitten in der BioRegion Mühlviertel- Mehr als 2.800 km Genuss & MTB-Radtouren- 12 Rad-Servicestationen + MüLi-Navi-App für grenzenlosen Rad.GenussMehr Infos und alle Angebote unter: www.muehlviertlerhochland.atPressekontakt:Tourismusverband MühlviertelHauptplatz 19A-4190 Bad LeonfeldenTel.: +43 7213 6397E-Mail: info@muehlviertel.atWeb: www.muehlviertel.atPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Tourismusverband Mühlviertel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175659/5821822