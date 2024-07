SolarEdge Technologies, Inc., ein führender Anbieter intelligenter Energietechnologie, hat bedeutende Fortschritte in seiner US-amerikanischen Fertigungsstrategie erzielt, die durch die Anreize des Inflation Reduction Act von 2022 vorangetrieben wurden. Speziell in den Vereinigten Staaten ist das Unternehmen eine bedeutende Partnerschaft mit globalen Elektronikfertigungsdienstleistern eingegangen und hat im letzten Quartal einen Herstellungsrekord von 50.000 Wohneinheiten-Invertern aufgestellt. Durch die Eröffnung eines weiteren Werks in Florida wird ein nachhaltiger Wachstumsschub in der lokalen Produktionsrate von Power Optimizer Einheiten prognostiziert. Bis Ende 2024 sollen ungefähr 1.750 neue Arbeitsplätze an beiden Standorten geschaffen werden, die nicht nur die Wirtschaft beleben, sondern auch die Unabhängigkeit und Sicherheit der amerikanischen Energieversorgung stärken sollen.

Fokus auf inländische Produktion

Das Ziel, Produkte zu [...]

Hier weiterlesen