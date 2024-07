Am Donnerstag ist die Redcare Pharmacy-Aktie (WKN: A2AR94) mit einem Minus von -5% abgestraft worden. Doch was sorgte für den Abverkauf? Und wie geht es mit den Papieren nach diesen Nachrichten weiter? Konkurrenz belastet Infolge schlechter Ergebnisse des Konkurrenten DocMorris verlor die Aktie von Redcare Pharmacy am Donnerstag kräftig. Die Papiere büßten -5% ein, nachdem die Schweizer Umsatzzahlen für das erste Quartal unterhalb der Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...