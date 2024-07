Anstieg der Aktie und positive Aussichten

Die Nordex-Aktie verzeichnete einen positiven Wochenstart im XETRA-Handel, wobei der Kurs zeitweise um 3,3 Prozent auf 13,45 EUR stieg. Im Verlauf des Tages erreichte die Aktie auch diesen Höchststand, wobei die Handelssitzung bei 13,09 EUR eröffnet wurde. Insgesamt wurden bisher 248.288 Nordex-Aktien gehandelt. Das aktuelle Kursniveau liegt 17,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,77 EUR, das am 14.05.2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR datiert vom 22.01.2024 und liegt 35,94 Prozent unter dem heutigen Kurs.

Erfolgsbilanz und zukünftige Erwartungen

Ein bedeutender Auftrag aus Litauen sorgte zuletzt für Aufwind. Der Auftrag umfasst die Lieferung und Wartung von Windturbinen der Delta4000-Serie nahe der Stadt Kunas, wobei die Auslieferung und Inbetriebnahme im Jahr 2025 geplant sind. Zudem vermeldete Nordex für das erste Quartal 2024 einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR, was eine Steigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Der Verlust je Aktie verringerte sich von -1,01 EUR auf -0,06 EUR. Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,059 EUR. Die Zahlen für das zweite Quartal 2024 werden am 25.07.2024 erwartet, was weiteres Interesse der Anleger wecken dürfte.

Mit diesen positiven Entwicklungen zeigt sich Nordex weiterhin als vielversprechender Akteur auf dem Markt.

