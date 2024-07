Wenn eine Aktie nicht in die Gänge kommt, dann werden Anleger unruhig. So wie bei der Bayer-Aktie, die trotz bester Voraussetzungen nicht ansteigen will. Seit vielen Wochen schon könnte eine Aufwärtsbewegung erfolgen, auf die so viele Aktienbesitzer warten. Doch bisher will sich die Bayer-Aktie nicht wirklich bewegen. Wer jetzt verzweifelt seine Wertpapiere hergibt, der könnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...