FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach verhaltenem Start haben sich die Aktien von MTU Aero Engines am Freitag an die Dax -Spitze vorgearbeitet. Zuletzt legten sie 2,4 Prozent auf 251 Euro zu, womit sie Zalando auf Abstand hielten. Der Dax selbst bewegte sich vor dem Start der US-Berichtssaison nur leicht im Plus. Als Kurstreiber bei MTU fungierte ein hohes Kursziel. Die von Jefferies aufgerufenen 300 Euro würden Rekordniveau für die MTU-Aktien bedeuten.

Die Jefferies-Expertin Chloe Lemarie sieht mit dem erhöhten Kursziel nach einem Jahresplus, das aktuell 28 Prozent beträgt, noch ein Fünftel an Kurspotenzial. Ein Blick auf den dpa-AFX-Analyser zeigt, dass sie mit ihrem Kursziel zur größten Optimistin für MTU aufsteigt - gemeinsam mit dem JPMorgan-Experten David Perry, der ein Kursziel von 300 Euro wegen gestärkter Zuversicht schon Anfang Juli ausgegeben hatte.

Im zweiten Quartal erwartet Jefferies-Analystin Lemarie, dass der Triebwerksbauer solide abgeschnitten hat. Nach einem schwachen Jahresauftakt sollte das Ersatzteilgeschäft ihrer Einschätzung nach angezogen haben. Sie betonte, wegen eines mehr als 30-prozentigen Bewertungsabschlags zur Safran-Aktie sei MTU eine Aktie mit Aufholpotenzial. Eine Änderung des Ausblicks erwartet sie nicht, abgesehen möglicherweise von einer Einengung des Zielkorridors für den freien Barmittelzufluss.

Die MTU-Aktien stabilisierten sich mit ihren Freitagsgewinnen wieder nach zuletzt drei Verlusttagen. Vor einer Woche hatten sie ihren höchsten Stand seit Februar 2020 erreicht, also jener Zeit, bevor die Corona-Pandemie die Flugbranche mit voller Wucht erwischte. Damals hatten die Aktien im Rekordhoch knapp 290 Euro gekostet./tih/bek/jha/