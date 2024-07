© Foto: P.L. - unsplash.com



Die Aktie von E-Fahrzeughersteller BYD hat im Handel in Hongkong eine charttechnisch wichtige Marke überspringen können. Das sorgt für ein frisches Kaufsignal.Angetrieben durch die Hoffnungen auf eine im September bevorstehende Leitzinssenkung haben sich Aktien am Handelsplatz in Hongkong stark verteuert. Der Leitindex Hang Seng legte vor dem Wochenende 2,6 Prozent zu und erzielte einen der bislang besten Handelstage in diesem Jahr. BYD-Aktie erzielt Kaufsignal Gefragt waren auch die Papiere von E-Fahrzeughersteller BYD, die 2,2 Prozent hinzugewinnen und sich damit von der am Donnerstag schwachen Kursentwicklung der Aktie von Tesla lösen konnten. Die fiel um 8,5 Prozent, nachdem das …