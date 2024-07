DJ Lufthansa verzeichnet Gewinneinbruch im 2. Quartal

FRANKFURT (Dow Jones)--Belastet von einem schwierigen Marktumfeld besonders in Asien hat die Deutsche Lufthansa im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das bereinigte EBIT sackte den überraschend vorgelegten Eckzahlen zufolge auf 686 Millionen von 1,1 Milliarden Euro ab, wie der Frankfurter Konzern mitteilte. "Vor allem ein marktbedingter Rückgang der Durchschnittserlöse in allen Verkehrsgebieten - besonders in Asien - wirkte sich negativ aus", so die Lufthansa. Die Stückkosten der Passagier-Airlines hätten im zweiten Quartal auf Vorjahresniveau gelegen, der bereinigte Free Cashflow des Konzerns bei 573 Millionen Euro.

Der Quartalsgewinn der Lufthansa Airlines brach den weiteren Angaben zufolge auf 213 Millionen von 515 Millionen Euro ein. Insgesamt habe die Lufthansa Airlines damit einen Halbjahresverlust von 427 Millionen Euro verzeichnet - nach einem Gewinn von 149 Millionen Euro im Vorjahr.

July 12, 2024

