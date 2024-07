Mühsam nährt sich das Eichhörnchen oder die Aktionäre der Deutschen Telekom. Gut, es gibt die Dividende, die bei der T-Aktie meist recht üppig war, aber die Kür am Aktienmarkt sind doch die Kursgewinne und da läuft es bei der Deutschen Telekom seit einigen Jahren recht gut, wenn auch unter großen Schwankungen. Geht die Kursrallye bei der Aktie der Deutschen Telekom weiter? Was zeigt ein Blick in die Vergangenheit?

Quelle

...

Den vollständigen Artikel lesen ...