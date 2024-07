DJ Bundesregierung will Familien bei Immobilien mit günstigen Zinsen helfen

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will jungen Familien den Erwerb einer sanierungsbedürftigen Immobilie mit günstigen Zinsen erleichtern. Das berichtet der Spiegel mit Verweis auf Bauministerin Klara Geywitz (SPD).

Der Spiegel zitiert aus einem Programm der Regierung, nach dem Familien mit einem Kind bei der staatlichen Förderbank KfW eine Kreditsumme von bis zu 100.000 Euro zu einem verbilligten Zinssatz finanzieren können, der bis zu 2 Prozentpunkte unter dem derzeitigen Marktniveau liegen kann. Bei zwei Kindern liege der Kredithöchstbetrag bei 125.000 Euro, bei drei oder mehr Kindern bei 150.000 Euro. Gefördert werden sollen allerdings nur Familien mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 90.000 Euro im Jahr, zuzüglich 10.000 Euro je weiteres Kind.

"Das Programm ermöglicht, dass sich jetzt auch Familien mit mittleren oder kleinen Einkommen ihren Traum vom Einfamilienhaus erfüllen können", sagte Geywitz dem Spiegel. Gerade in ländlichen und dünn besiedelten Regionen vermeide man damit "Donut-Dörfer", bei denen die historische Bausubstanz im Dorfkern leer stehe und die Menschen drum herum im Neubau wohnten.

Das Haus müsse dann binnen viereinhalb Jahren energetisch saniert werden. Es müsse mindestens den Energieeffizienzstandard EH 70 EE erreichen. Das heißt, es muss mindestens 30 Prozent weniger Primärenergie verbrauchen als ein definiertes Referenzgebäude. Zudem müsse der Anteil erneuerbarer Energien bei der Wärmeerzeugung mindestens 65 Prozent betragen. Dies könne in der Regel mit einer Wärmepumpe oder Fernwärme erreicht werden.

Allerdings erwarten laut dem Spiegel Fachleute von Geywitz' Programm keinen großen Effekt. Die Bundesregierung stellt für das Programm in diesem Jahr überschaubare 350 Millionen Euro zur Verfügung, so der Bericht. Am Ende werden wohl nur einige Tausend Familien in den Genuss der Förderung kommen, schätzen Experten.

July 12, 2024

