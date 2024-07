© Foto: Daniel Bockwoldt/dpa



Die deutsche Fluggesellschaft hat am Freitagmittag ihr vorläufiges Quartalsergebnis vorgestellt - und hatte darüber hinaus eine Prognoseanpassung im Gepäck.Droht der Lufthansa-Aktie nach Verlusten von bereits 29 Prozent in diesem Jahr noch mehr Ärger? Mit Blick auf das Konzernergebnis, das die Fluggesellschaft am Freitagmittag vorgestellt hat, könnte das durchaus der Fall sein. Die Geschäftsentwicklung bleibt nämlich hinter den Erwartungen zurück. Operativer Gewinn stark gesunken Das Unternehmen erwirtschaftete nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes EBIT in Höhe von 686 Millionen Euro. Damit verzeichnet die Lufthansa gegenüber dem Vorjahresquartal einen empfindlichen Rückgang. Vor 12 …