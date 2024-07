Wien (www.fondscheck.de) - Der Schweizer Asset Manager GAM stutzt sich einmal mehr selbst zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Nach dem Verkauf des Drittfonds-Geschäfts schlage das unter Mittelabzügen leidende Fondshaus nun auch die Aktivitäten als Management Company los.Die angeschlagene Schweizer Fondsgesellschaft GAM gebe ihr Geschäft als Management Company (ManCo) in Irland, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich an die Apex Gruppe ab. Dies habe das Unternehmen mit Sitz in Zürich mitgeteilt. Mit dem Schritt wolle das Haus die Geschäftstätigkeiten straffen und sich auf die Kernkompetenzen im Investment Management konzentrieren. Den Kaufpreis hätten die Parteien nicht genannt. ...

