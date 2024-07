DJ Unilever streicht bis zu 3.200 Bürojobs in Europa - Zeitung

LONDON (Dow Jones)--Unilever will nach einem Bericht der Financial Times in Europa zwischen 3.000 und 3.200 Bürojobs streichen. Der Abbau sei Teil eines im März angekündigten Restrukturierungsprogramms, dem insgesamt 7.500 Stellen zum Opfer fallen sollten, heißt es dort. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen Video-Call von Managern des Konsumgüterkonzerns. Der Abbau solle bis Ende 2025 abgeschlossen werden. In Europa sind laut Zeitung 10.000 bis 11.000 Büroangestellte für Unilever tätig. Das Unternehmen reagierte nicht sofort auf eine Bitte von Dow Jones Newswires um Stellungnahme.

