© Foto: picture alliance / NurPhoto | Marc Fernandes



Die US-Großbanken läutet an diesem Freitag die neue Quartalssaison ein. JPMorgan kann den Gewinn klar steigern, Die Aktie zeigt sich vorbörslich trotzdem unbeeindruckt.JPMorgan hat am Freitag einen Gewinnanstieg von 25 Prozent im zweiten Quartal bekannt gegeben. Dieser Anstieg ist auf steigende Einnahmen im Investmentbanking und einen Buchgewinn von rund 8 Milliarden US-Dollar aus einem Aktienumtauschgeschäft mit seiner Beteiligung an Visa zurückzuführen. Die Wall-Street-Banken profitieren von einer Wiederbelebung der Kapitalaufnahme in den Anleihe- und Aktienmärkten. Zudem sind die Gebühreneinnahmen aus der Beratung bei M&A-Deals wieder gestiegen. Das liegt unter anderem daran, dass …