Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. Juli 2024, hat die Regierung die Rheinkommission für die Mandatsperiode 2024 bis 2028 neu bestellt. Nicht länger Bestandteil der Kommission sind Jürgen Gritsch und Walter Fussi als Vertreter der Gemeinden Schaan und Eschen. Sie werden ersetzt durch Ralf Bieberschulte respektive Nenad Andrejic.Für eine weitere Mandatsperiode zur Verfügung gestellt haben sich der Vorsitzende Emanuel Banzer, Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz, sowie die Gemeindevertreter André Büchel (Balzers), Andreas Büchel (Vaduz), Robert Horvat (Gamprin), Emanuel Matt (Ruggell) und Peter Strunk (Triesen).Die Regierung dankt den neu beziehungsweise wieder bestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der neuen Mandatsperiode in der Rheinkommission mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern dankt sie für ihre bisherige Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltGeneralsekretariatT +423 236 60 09inneres@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100921476