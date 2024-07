Herausforderungen im US-Geschäft

PepsiCo steht derzeit vor diversen Herausforderungen im US-Markt. In den letzten 12 Wochen bis zum 15. Juni verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 0,8 Prozent auf 22,5 Milliarden US-Dollar, wobei das organische Wachstum, bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte, 1,9 Prozent betrug. Besonders das Snack-Geschäft mit Frito-Lay und Quaker Foods litt unter sinkenden Erlösen, was auch einigen Produktrückrufen zuzuschreiben ist. Die Getränkesparte zeigte im nordamerikanischen Markt nur ein geringes Wachstum. Europa schnitt im Vergleich etwas besser ab, doch insgesamt blieben die Ergebnisse unter den Analystenerwartungen, was im vorbörslichen Handel zu einem Kursrückgang von 2,3 Prozent führte.

Analystenempfehlungen und Kursziele

Während sich PepsiCo auf dem achten Platz der Dividenden-Könige positioniert mit einer Dividendenrendite von 3,3 Prozent, blieb die Aktie an der NASDAQ stabil und gewann nach den jüngsten Berichten 0,22 Prozent. Analysten bleiben geteilt in ihren Empfehlungen, wobei einige zum Kauf raten, während andere das Halten empfehlen. Für das aktuelle Jahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von etwa vier Prozent und einen Anstieg des Core EPS um mindestens acht Prozent. Dies spiegelt eine leicht vorsichtige Haltung gegenüber dem bisherigen Wachstumsziel wider.

PepsiCo Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...