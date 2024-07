Ergolding (ots) -THE GROW wird dieser Tage drei Jahre alt. Was als mehr oder weniger klassischer Business-Club in der Corona-Zeit gestartet ist, hat sich inzwischen zum innovativsten Ökosystem für mittelständische Unternehmer, Selbständige und Start-ups entwickelt. Rund 950 Mitglieder hat THE GROW inzwischen - in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im benachbarten Ausland. Sogar aus Dubai sind Mitglieder dabei. Die Ursprungsidee, technologiestarke Startups mit arrivierten Mittelständlern zu vernetzen, damit beide Seiten davon profitieren, sowie eine neue Plattform des Austausches jenseits der typischen Verbände zu etablieren, hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Gründer und Initiator von THE GROW ist der Investor und Unternehmer Bernhard Schindler. Stolz blickt er auf die letzten drei Jahre zurück, hat aber in Zukunft noch viel mehr vor."Zehn Millionen Euro wurden mir letztes Jahr für THE GROW und die dahinterliegende Betreibergesellschaft geboten", erzählt Bernhard Schindler. Er habe aber abgelehnt. Zu viele Vorhaben seien noch unrealisiert. Das Ende seiner Träume sei noch lange nicht erreicht. Ein Blick in die erst dreijährige Historie gibt ihm recht: 950 Mitglieder, 40 Mitarbeiter, nahezu flächendeckende regionale Präsenz im gesamten DACH-Raum, ein eigener TV-Sender mit mehr als 1.000 Produktionen und Millionen Zuschauern, rund 450 Podcasts, ein eigenes, periodisch erscheinendes Magazin sowie rund 200 Veranstaltungen pro Jahr beweisen, dass eine Nachfrage besteht und der Club lebt. Sogar ein hochschulzertifizierter THE GROW Bachelor wurde entwickelt.Das alles sei aber nur Handwerk, so Bernhard Schindler. "Das Wichtigste ist, dass die Mitglieder untereinander ins Business kommen, Matchings entstehen und nahezu jedes Mitglied direkt profitiert. Täglich gibt es Matchings. Bei THE GROW entstehen strategische Allianzen, Unternehmen finden passende Dienstleister oder Entwicklungspartner, Technologiekooperationen und vieles mehr", so der Ergoldinger Unternehmer.Neben den rund 950 Mitgliedern sind auch 121.000 Startups auf einer Plattform gebündelt. Sie können sich mit Unternehmen vernetzen und ihre Innovationen präsentieren. Auch Investments und Mentoring gehören zum Programm - und eine eigene zertifizierte Hochschulausbildung rund um die Themen ESG, Management und Entrepreneurship."Ich freue mich riesig über den Erfolg, der keineswegs selbstverständlich ist", so Schindler. Schließlich habe niemand auf ein neues Netzwerk gewartet - schon gar nicht in der Corona-Zeit. Neben all den Fach- und Branchenverbänden, den Business-Clubs in den Metropolen und Online-Communities war es keineswegs eindeutig, dass sich THE GROW so gut entwickeln würde. "Aber wir haben anscheinend vieles richtig gemacht, einen Nerv getroffen", resümiert Bernhard Schindler auch etwas demütig.Heute verstehe sich THE GROW als Ökosystem, in dem Unternehmer fast alles bekommen können, was sie für ihren eigenen Erfolg brauchen: Wissen, Austausch, Kooperationen und Begegnungen sowohl im realen Leben als auch virtuell seien nur einige Facetten des reichhaltigen Angebotes.THE GROW habe den Anspruch, seine Führungsrolle weiter auszubauen und nicht nur das innovativste, sondern auch das wertvollste Netzwerk Europas zu werden - in puncto Bewertung, vor allem aber aus der Perspektive derer, die mitmachen. "Das treibt mich an", so Schindler. Allerdings, grenzenlos wachsen wolle man nicht. Bei rund 1.000 Mitgliedern soll Schluss sein. Denn, so Schindler, sonst leide die Qualität. THE GROW solle auch eine Heimat bieten.Weitere Informationen über das THE GROW Ökosystem und den THE GROW Entrepreneurs Club gibt es unter www.the-grow.de.Hintergrund Bernhard Schindler / THE GROWBernhard Schindler ist Investor, Multipreneur, geborener Verkäufer, Buchautor, Hochschuldozent (INU), Vortragsredner, Moderator sowie leidenschaftlicher Netzwerker und Match-Maker. In seinem ersten Start-up sammelte Bernhard Schindler über zwölf Jahre B2B-Vertriebserfahrung. Sein zweites Start-up macht er in nur wenigen Jahren zum Weltmarktführer - mit einem starken Exit. Sein drittes Start-up schaffte es in nur 15 Monaten zu einer 10-Millionen-Euro-Bewertung.Diese einzigartige Erfolgsgeschichte ist die Basis von THE GROW, dem innovativsten Business-Club Europas, den Bernhard Schindler in der Corona-Zeit gegründet hat. Dem Club gehören rund 950 Unternehmer an, darunter viele internationale Player. THE GROW versteht sich als Ökosystem für den europäischen Mittelstand. THE GROW gibt ein eigenes Magazin heraus, veranstaltet rund 200 Events pro Jahr und erreicht mit der THE GROW App und THE GROW TV ein Millionenpublikum. Zudem verbindet THE GROW die Innovationskraft von Start-ups mit der Erfahrung und Finanzkraft etablierter Mittelständler. Bernhard Schindler ist Gründervater des THE GROW Bachelors und der hochschulzertifizierten THE GROW Akademie mit den Schwerpunkten SDG/ESG, Brand & Marketing, New Sale, Network und Intrapreneurship.In seinem Buch "Hinterfotzigkeit vs. Ehrlichkeit" sowie in seiner Schindler Akademie wirbt er für Networking und ehrenhafte Geschäfte auf Augenhöhe. Er steht für Werte und Nachhaltigkeit, nicht für das schnelle Geld. Sein Wissen und seine Kontakte macht er in seinem "Schindler Circle" sehr wenigen ausgewählten Unternehmern exklusiv zugänglich.Bernhard Schindler ist ehrenamtlicher Kriseninterventionsmanager für den Freistaat Bayern und Botschafter von Kinderlachen e.V.Als gefragter Experte rund um die Themen Innovation, Unternehmertum und unternehmerische Verantwortung sowie als Redner und Moderator ist Bernhard Schindler regelmäßig zu Gast in Talksendungen und auf den großen Bühnen.