Woche 29/24Di., 16.7.Bitte Programmänderung ab 4.10 Uhr beachten:4.10 sportstudio reportage (VPS 4.09/HD/UT)Deutschlands Fußball-Fest - Die größten EM-MomenteFilm von Stefan Bier und Eike SchulzDeutschland 20244.40 Deutschland von oben (HD)Deutschland 20244.50- hallo deutschland (VPS 4.55)5.30(Die Wiederholung "WISO" entfällt.Woche 31/24Do., 1.8.Bitte Programmänderung um 0.00 Uhr beachten:0.00 sportstudio reportage (HD/UT)Ziemlich beste Konkurrenten - Wer wird König der Athleten?Film von Eike Schulz(vom 13.7.2024)Deutschland 2024("sportstudio reportage: Breaking - Dream of Paris" verschiebt sichauf Mi., 7.8.2024, 0.00 Uhr.) Woche 32/24Di., 6.8.Bitte Programmänderung ab 22.45 Uhr beachten:22.45 XY gelöst (VPS 22.44/HD/UT)Das verschwundene EhepaarTrue-Crime-Reihe mit Sven VossSchnitt: Norman VaclavicMusik: Jörg Magnus Pfeil, Siegfried Gabriel MüllerKamera: Marcus von KleistBuch: Marcus BendelRegie: Rudolf Schweiger(Erstsendung 12.8.2022)Deutschland 202223.30 XY gelöst (VPS 23.29/HD/UT)Der Fall Mirco S.True-Crime-Reihe mit Sven VossSchnitt: Thomas PolzerMusik: Jörg Magnus Pfeil, Siegfried Gabriel MüllerKamera: Marcus von KleistBuch und Regie: Rudolf Schweiger(Erstsendung 26.8.2022)Deutschland 2022(Weiterer Ablauf ab 0.15 Uhr wie vorgesehen."Am Puls mit Dunja Hayali" ist verschoben auf Do., 22.8.2024, 22.30 Uhr."Megacity Rom" entfällt.)Mi., 7.8.Bitte Programmänderung ab 0.00 Uhr beachten:0.00 sportstudio reportage (HD/UT)Breaking - Dream of ParisFilm von Moritz OrgeldingerDeutschland 20240.45 heute journal update (VPS 0.30)1.00 ZDFroyal: Englands Königskinder (VPS 0.45)1.45 ZDFroyal: Fürstenkinder - Monaco (VPS 1.30)2.30 ZDFroyal: Jung, weiblich, Prinzessin -Europas künftige Königinnen (VPS 2.15)3.15 ZDFroyal: Mein Vater, der König (VPS 3.00)4.00 ZDFroyal: Mein Mann, der Kronprinz (VPS 3.45)4.40 zdf.formstark (VPS 4.55)5.00- plan b: Roboter im Job5.30("auslandsjournal frontlines: Spaltung und Krieg in Israel" sowiedie Wiederholung um 4.25 Uhr entfallen.)Woche 34/24Sa., 17.8.Bitte Ergänzungen beachten:17.05 Wahl 2024 im ZDFLänderspiegelUnterwegs in Thüringen, Sachsen und BrandenburgModeration: Yve Fehring