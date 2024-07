NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Compugroup von 32,50 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Kürzung des Ausblicks infolge eines schwachen zweiten Quartals kürzte Analyst Fabian Piasta in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Softwarehersteller, der auf die Gesundheitsbranche fokussiert ist. Er rechnet nun mit einem Umsatzrückgang und einer Marge, die nur das untere Ende des Zielkorridors erreicht. Allerdings sei die Bewertung der Aktie schon anspruchslos geworden, was das Kursrisiko begrenze./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 08:32 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 08:32 / ET



ISIN: DE000A288904