Ströer ist auf Wachstumskurs. Die Gesellschaft will ihr Geschäft mit digitaler Außenwerbung (Digital Out-of-Home; kurz DooH) bundesweit ausbauen und so in den kommenden Jahren signifikante Marktanteile gewinnen. Neben den mittelfristigen Perspektiven kann das Unternehmen aber auch mit seinen kurzfristigen Aussichten punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...