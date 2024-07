Bei Manz gibt es Veränderungen im Vorstand. Der noch amtierende CEO Martin Drasch verlässt die Gesellschaft zum 31. August. Ulrich Brahms wird zum 15. Juli in den Vorstand berufen. Am 1. September übernimmt er den CEO-Posten. Zum 1. September kommt zudem Stefan Lutter in den Vorstand. Er hat bisher für Süss Microtec gearbeitet. Bei Manz übernimmt Lutter ...

