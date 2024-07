Positive Kursentwicklung in Hongkong

Die Aktie des chinesischen E-Fahrzeugherstellers BYD hat in dieser Woche beeindruckende Gewinne erzielt. Am Freitag erreichte sie einen wichtigen Widerstand und überschritt das Hoch vom September 2023 bei 254,47 chinesischen Yuan, was einen Kursanstieg von 3,78 Prozent bedeutete. Diese Entwicklung wurde durch ein frisches Kaufsignal angetrieben, das durch die Hoffnungen auf eine bevorstehende Leitzinssenkung im September unterstützt wurde. Der Hang Seng Index in Hongkong verzeichnete ebenfalls ein Plus von 2,6 Prozent, was den günstigen Markttrend weiter bekräftigte. BYD-Aktien konnten sich somit von der negativen Kursentwicklung anderer E-Auto-Hersteller absetzen und bewiesen ihre relative Stärke im Markt.

Probleme auf dem thailändischen Markt

Gleichzeitig sieht sich BYD in Thailand mit erheblichen Problemen [...]

Hier weiterlesen