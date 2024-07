Aktuelle Marktentwicklungen und Quartalsergebnisse

Die Varta-Aktie zeigte sich im heutigen XETRA-Handel weitgehend unbewegt und notierte zuletzt bei 10,11 EUR. Das bisherige Tageshoch erreichte 10,25 EUR, während das Tagestief bei 10,04 EUR lag. Insgesamt wurden 10.640 Aktien gehandelt, was ein moderates Handelsvolumen darstellt. Im Vergleich zu ihrem 52-Wochen-Hoch von 24,13 EUR, welches am 17. November 2023 erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs 58,10 Prozent darunter. Am 18. April 2024 markierte die Aktie mit 7,44 EUR ihr 52-Wochen-Tief.

Am 14. November 2023 veröffentlichte Varta die Ergebnisse des abgelaufenen Jahresviertels, das am 30. September endete. Das Unternehmen meldete einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie, während der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 30,96 Prozent auf 215,06 Mio. EUR stieg. Analysten prognostizieren einen jährlichen Verlust von -2,295 EUR je Aktie für 2023. Für das kommende Jahr wird die Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 12. August 2024 erwartet.

Übernahmegerüchte und zukünftige Erwartungen

Spannung gab es durch Berichte, dass Porsche möglicherweise das E-Auto-Batteriegeschäft von Varta übernehmen könnte. Dies hatte zwischenzeitlich zu einem Anstieg der Aktie um 19 Prozent geführt, was die Hoffnungen der Anleger auf langfristigen Aufschwung beflügelte. Für 2024 haben Experten ein Kursziel von 16,25 EUR für die Varta-Aktie festgelegt, jedoch wird derzeit keine Dividende erwartet.

Die demnächst anstehenden Jahresfinanzberichte könnten ebenfalls interessante Einblicke in die strategischen Richtungen von Varta bieten. Diese werden sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch am 16. August 2024 veröffentlicht. Die zukünftigen Entwicklungen und möglichen Übernahmen könnten entscheidend für die Kursentwicklung der Varta-Aktie sein.

