FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zum Ende einer wohl verkorksten Saison machen sich neben den Fans auch die Anleger von Borussia Dortmund (BVB) noch Hoffnung auf einen Europapokal-Platz. Nach dem 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, den der Fußballclub am Wochenende errungen hat, stieg der Aktienkurs des Bundesligaclubs am Dienstag um 1,6 Prozent auf ein Hoch seit Mitte März. Die 50-Tage-Linie wurde dabei jedoch zu einer Hürde.

Vier Spieltage vor Schluss bleibt der Club dran an den Plätzen, die in der kommenden Saison zur Teilnahme an einem der europäischen Pokalwettbewerbe berechtigen. Mit vier Punkten Rückstand auf den Bundesliga-Vierten RB Leipzig, der gegen den Tabellenletzten Kiel nicht über ein 1:1 hinaus kam, besteht selbst noch etwas Restfantasie für einen Platz zur Teilnahme an der sehr lukrativen Champions League./tih/mis