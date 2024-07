BLS International Services Limited, einer der führenden internationalen Technologiepartner für Regierungen und Bürger, gab den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von 100 der Anteile an iDATA und seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften durch BLS International FZE (WoS von BLS) und BLS International Holding Anonim Sirketi (WoS von BLS International FZE) bekannt.

iDATA, ein in der Türkei ansässiger führender Anbieter von Visa-Dienstleistungen mit mehr als 37 VACs in über 15 Ländern, betreut Kunden in Deutschland, Italien und der Tschechischen Republik. BLS erwarb iDATA für ca. 80 Millionen Euro. 2023 verzeichnete iDATA einen Umsatz von ca. 27,3 Millionen Euro und ein EBITDA von ca. 16 Millionen Euro.

Diese Übernahme soll die Position von BLS als einem der führenden internationalen Anbieter von Visa- und Konsulardienstleistungen weiter stärken. Die bestehenden Verträge und Büros von iDATA werden in das Netzwerk von BLS in 66 Ländern weltweit integriert, sodass BLS mehr Regierungen in Europa betreuen kann. Die Transaktion wird sich sofort positiv auf den Gewinn pro Aktie (Earning per Share, EPS) von BLS auswirken.

Shikhar Aggarwal, Joint Managing Director von BLS International, sagte: "Wir freuen uns sehr, den Abschluss der Übernahme von iDATA mitteilen zu können, die einen entscheidenden Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von BLS darstellt und unsere strategische Vision von der Marktführerschaft im Bereich der globalen Visa- und Konsulardienste unterstreicht. iDATA kann auf 15 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken und unterhält enge Beziehungen zu den Regierungen, die zu seinen Kunden zählen. Diese Übernahme ermöglicht es BLS, seine Beziehungen in Europa weiter auszubauen, seine Sichtbarkeit zu erhöhen und seinen Marktanteil zu festigen. Durch die Synergieeffekte erwarten wir positive finanzielle Auswirkungen und eine Verbesserung der Margen. Wir danken beiden Teams für die Erfüllung der behördlichen Auflagen und begrüßen die iDATA-Mitarbeiter in unserem Unternehmen, in dem sich ihnen neue Möglichkeiten eröffnen werden."

BLS International Services Ltd. wurde 2005 gegründet und gehört zu den Weltmarktführern im Bereich Visa-, Pass-, Konsular- und Bürgerdienste. BLS International Services Ltd. zählt mit über 19 Jahren Erfahrung zu den beiden Top-Unternehmen in diesem Bereich, arbeitet mit über 46 Regierungen zusammen und ist in 66 Ländern tätig. Das Unternehmen ist für seine Datensicherheit und Servicequalität bekannt und hat bislang über 360 Millionen Anträge bearbeitet. Es hat zahlreiche Auszeichnungen von renommierten Publikationen erhalten und verfügt über mehrere Qualitäts- und Sicherheitszertifizierungen. BLS International ist das einzige börsennotierte Unternehmen seiner Branche und an den Börsen BSE, NSE und MSE gelistet, was seine Bedeutung in der Branche und sein Engagement für Exzellenz unterstreicht.

