FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Nachmittag um 0,01 Prozent auf 131,74 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 2,49 Prozent.

Leichte Kursverluste machten die Anleihen am Nachmittag wieder wett. Das Konsumklima der Universität von Michigan war schwächer als erwartet ausgefallen. Es sank im Juli auf den niedrigsten Stand seit November 2023. Volkswirte hatten hingegen einen leichten Anstieg erwartet. Die Inflationserwartungen der Verbraucher gingen etwas zurück.

"Trotz der Erwartung, dass die Inflation nachlässt, bleibt bei den Verbrauchern eine große Frustration über die anhaltend hohen Preise", sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. "Fast die Hälfte der Verbraucher beklagt spontan, dass die hohen Preise ihren Lebensstandard schmälern."

Die zuvor veröffentlichten Erzeugerpreise belasteten die Anleihen nur kurzzeitig. Diese waren im Juni merklich stärker gestiegen als erwartet. Sie beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Noch am Donnerstag hatte eine gesunkene US-Inflationsrate Zinssenkungserwartungen beflügelt. Dies hatte die Anleihekurse beflügelt. Die Bundesanleihen verteidigten am Freitag ihre kräftigen Kursgewinne./jsl/he