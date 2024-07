Peking (ots/PRNewswire) -Die Shanghai Fashion Week belegte im Jahr 2023 den fünften Platz unter den acht weltweit wichtigsten Modewochen, war führend bei den Trends der globalen Modeindustrie und präsentierte dem Weltpublikum mit seinem globalen Einfluss die orientalische Ästhetik. Zu diesem Ergebnis kommt der am 6. Juli in Shanghai veröffentlichte Fashion Week Vitality Index Report 2023 des Global Fashion Industry Index.Auch im Jahr 2023 liegen die Pariser und Mailänder Modewochen mit deutlichem Vorsprung an erster und zweiter Stelle, dicht gefolgt von den New Yorker und Londoner Modewochen. Dahinter folgen die Shanghai Fashion Week und die China International Fashion Week, während die Modewochen in Tokio und Seoul dem Bericht zufolge die hinteren Plätze belegen.Statistiken zeigen, dass im Jahr 2023 die Anzahl der Marken, die an der Shanghai Fashion Week und der China International Fashion Week teilnehmen, im Vergleich zum Vorjahr um 36,6 Prozent bzw. 61,4 Prozent gestiegen ist. Dies beweist die Attraktivität von Chinas neuer Generation von Designern.Bei den drei Indikatoren Onlinemedien, Onlinesuche und Social-Media-Kanäle belegte die Shanghai Fashion Week den vierten, vierten bzw. dritten Platz. Die Online-Livestreaming-Räume der Shanghai Fashion Week nutzten Kurzvideo-Plattformen und soziale Medien und boten den Designern eine Plattform zur Präsentation.Im Jahr 2023 hatten von den acht großen Modewochen Shanghai, China International und Paris Fashion Weeks mit 38,2 Prozent, 20,6 Prozent bzw. 19,0 Prozent die höchste Anzahl an Designern und übertrafen damit andere Modewochen bei weitem.Im Zuge des Markenwachstums und der ästhetischen Vorlieben der Verbraucher ist in China eine große Zahl unabhängiger Designermarken entstanden, und immer mehr Designer werden in Zukunft ihr eigenes Unternehmen gründen.Aus dem Bericht geht hervor, dass von künstlicher Intelligenz generierte Inhalte (Artificial Intelligence Generated Content, AIGC) bei der Markteinführung neuer Produkte, beim Produktdesign und bei Werbeveranstaltungen in der Modebranche weit verbreitet sind.Shanghai schafft einen vielfältigen interaktiven Modemarkt mit Pop-up-Stores und Kreativ-Workshops für die Öffentlichkeit und bringt mehr Produkte und Dienstleistungen von hoher Qualität auf den Markt.Im Jahr 2018 hat der China Economic Information Service (CEIS) ein Bewertungssystem für die globale Modeindustrie entwickelt. Das System quantifiziert den Vitalitätswert der acht weltweiten Modewochen anhand von drei Dimensionen, einschließlich der Aggregation von Elementen, der Medienkommunikation und der Auswirkungen auf die Branche.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/341067.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2459238/pic.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-shanghai-fashion-week-setzt-globale-modetrends-und-prasentiert-orientalische-asthetik-mit-weltweitem-einfluss-302195914.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5822218