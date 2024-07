Die Fresenius SE-Aktie schwankte heute leicht im XETRA-Handel und notierte um 11:44 Uhr bei 29,24 EUR. Das bisherige Tageshoch lag bei 29,43 EUR, wohingegen das Tagestief bei 29,18 EUR verzeichnet wurde. Zur Börseneröffnung betrug der Kurs 29,22 EUR, und bisher wurden 87.187 Aktien über den XETRA-Handel umgesetzt.

Aktuelle Marktentwicklungen

In den letzten 52 Wochen erreichte die Fresenius SE-Aktie am 21.09.2023 ihr Hoch bei 31,22 EUR. Der Kurs müsste um 6,77 Prozent steigen, um dieses Niveau erneut zu erreichen. Im Gegensatz dazu fiel der Kurs am 01.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief von 23,93 EUR. Analysten erwarten für das laufende Jahr eine Dividende von 0,945 EUR je Aktie, nachdem im Jahr 2023 keine Dividende ausgeschüttet wurde. Ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei 36,56 EUR.

Am 08.05.2024 gab Fresenius SE [...]

