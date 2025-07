Neubilanzierung des Nissan-Anteils belastet Renault mit fast zehn Milliarden

BOULOGNE-BILLANCOURT - Der Autobauer Renault ändert seine Bilanzierung des verbleibenden Nissan -Anteils. Wie der französische Konzern am Dienstag in Paris mitteilte, ergibt sich bis Ende Juni daraus ein nicht barmittelwirksamer Verlust von rund 9,5 Milliarden Euro. Diese Summe wirke sich aber als rein buchhalterischer Effekt im sonstigen operativen Ergebnis nicht auf die Dividende aus, hieß es vom Fahrzeughersteller weiter.

Kontron verkauft Modulgeschäft - Deutlicher Gewinnzuwachs im 2. Quartal erwartet

LINZ/MÜNCHEN - Der österreichische Technologiekonzern Kontron trennt sich von seinem Modulgeschäft Jumptec. Die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec übernehme über eine Kapitalerhöhung 96 Prozent an Jumptec, wie das Unternehmen am Dienstag in Linz mitteilte. Die beiden dazugehörenden Modultöchter in den USA und Malaysia übernehme Congatec komplett. Der Abschluss der Transaktion sei bereits erfolgt, hieß es.

Merck schließt Übernahme von Springworks ab - Lotet weitere Zukäufe aus

DARMSTADT - Der Darmstädter Merck-Konzern hat die größte Übernahme in seinem Pharma-Geschäft seit fast 20 Jahren abgeschlossen. Der Kauf des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für umgerechnet rund 3 Milliarden Euro ist in trockenen Tüchern, wie das Dax -Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit der Übernahme will Merck ein Geschäft rund um die Behandlung von seltenen Tumoren aufbauen. Mit dem Vollzug der Transaktion endet auch die Börsennotierung des US-Unternehmens an der Nasdaq. Merck-Chefin Belén Garijo bezeichnete den Springworks-Kauf als richtungsweisend - und fasst zugleich weitere Übernahmen in den Blick: "Gleichzeitig sind wir nach wie vor entschlossen, in unseren drei Unternehmensbereichen - allen voran Life Science - Gelegenheiten für passende Zukäufe auszuloten."

Stimmung in der Chemie zieht kräftig an



MÜNCHEN - Hoffnung auf niedrigere Energiepreise und Auswirkungen der staatlichen Investitionspakete haben die Stimmung in der chemischen Industrie kräftig steigen lassen. Der entsprechende Index des Münchner Ifo-Instituts stieg im Juni von minus 16,2 auf minus 8,9 Punkte. Vor allem die Erwartungen verbesserten sich massiv: Hatten sie vor einem Monat noch bei minus 5,4 Punkten gelegen, sprangen sie nun in den positiven Bereich auf 9,5 Punkte. Das sei der beste Wert seit dreieinhalb Jahren, heißt es vom Ifo. Die aktuelle Geschäftslage wird mit minus 25,7 Punkten dagegen weiter sehr negativ bewertet.

Nordex liefert Windturbinen nach Lettland



HAMBURG - Der Windanlagenbauer Nordex hat noch im Juni einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Das Unternehmen liefert 21 Turbinen für den lettischen Windpark Pienava, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Mit 147 Megawatt ist es der bisher größte Windenergieprojekt des Landes. Nach der Inbetriebnahme im März 2027 sei Nordex anschließend auch

Boeing bekommt neuen Finanzchef



ARLINGTON - Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing bekommt einen neuen Finanzchef. Der bisherige Finanzvorstand von Lockheed Martin, Jesus "Jay" Malave, übernehme den Job zum 15. August von Brian West, teilte Boeing am Montagabend nach US-Börsenschluss in Arlington mit. West hatte für den Konzern eine der größten Kapitalbeschaffungen der US-Geschichte organisiert, weil Boeing nach mehreren Verlustjahren in Folge dringend frisches Geld benötigte.

Trotz verschärfter Auflagen: Großbank BBVA will Sabadell weiter übernehmen

MADRID - Die spanische Großbank BBVA hält trotz verschärfter Auflagen an ihrem Übernahmeangebot für die Konkurrentin Sabadell fest. Die Offerte bleibe im Rahmen der gültigen Regeln bestehen, teilte das Institut am Montagabend mit. Nach Ansicht des Managements würde ein Zusammenschluss der Institute Wert für die Aktionäre schaffen, selbst wenn einige der erwarteten Synergien wegen der Auflagen der Regierung erst mit Verzögerung wirksam würden.



Weitere Meldungen



-Daimler Truck landet auf Moskaus Sanktionsliste

-ABN Amro schließt Erwerb von Privatbank HAL ab

-Erste Mercedes-Niederlassung verkauft

-Rheinmetall startet als Zulieferer für Tarnkappenbomber F-35 -Daimler Truck: Keine Folgen durch Russlands Sanktionen -Finanzinvestor übernimmt Mehrheit an uvex

-Thyssenkrupp-Umbau: Beschäftigte fordern Zukunftsperspektive -ROUNDUP: IAA auf Wachstumskurs und wohl weiter in München -Bahnchef sieht milliardenschwere Finanzlücke bis 2029 -Rüstungsgeschäft treibt Gewinn bei Diehl nach oben

-ROUNDUP: Landgericht stoppt Verfahren gegen Winterkorn vorläufig -Nach Flugzeugabsturz in Indien: 260 Opfer identifiziert -Preise für Häuser und Wohnungen legen zu

-ROUNDUP: Krankenkassen warnen vor neuen Beitragserhöhungen -Fischereipräsident sieht Selbstversorgung gefährdet

-Nasa möchte große Momente bei Netflix streamen

-dpa erzielt im Jahr 2024 stabiles Ergebnis

-ROUNDUP: Gewerkschaft bangt um Hunderte Jobs bei Autozulieferer°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



US0970231058, ES0113211835, US5398301094, DE0006599905, DE000A0D6554, JP3672400003, DE0008469008, ES0113860A34, AT0000A0E9W5, DE000A1TNUT7