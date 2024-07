Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Nel ASA den heutigen Handel. Der Kurs schiebt sich mit rund zwölf Prozent nach vorne. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Kommt jetzt die Rallye? Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken. Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...