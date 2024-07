DJ Aktien Schweiz fest - SMI markiert neues Jahreshoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat zum Wochenausklang deutlich zugelegt und der SMI ein neues Jahreshoch markiert. Vor allem verstärkte Zinssenkungshoffnungen nach den Inflationsdaten am Vortag hätten den Markt angetrieben, hieß es. Allerdings passten die am Berichtstag veröffentlichten Erzeugerpreise für Juni nicht so recht ins Bild, denn die sind etwas stärker gestiegen als gedacht und deuteten auf einen wachsenden Inflationsdruck hin. Diese haben das Sentiment allerdings nicht belastet. Der Markt rechnete weiterhin mit einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank im September.

Der SMI verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 12.365 Punkte. Das neue Jahreshoch liegt bei 12.384 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schlossen die Titel der Swisscom. Umgesetzt wurden 13,99 (zuvor: 16,32) Millionen Aktien. Bei den Einzelwerten zogen sich die Gewinne durch alle Branchen. So legten die Aktien von Novartis um 0,8 Prozent zu und markierten im Verlauf ein neues Jahreshoch. Die Titel der anderen beiden Index-Schwergewichte Roche und Nestle gewannen jeweils 1,1 Prozent. Auch für die Aktien der UBS ging es um 1,0 Prozent nach oben, obwohl die Kurse der US-Banken JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup nach ihren Zahlenausweisen zum zweiten Quartal an der Wall Street teils deutlicher verloren. Aus dem Datenkranz könne man keine Rückschlüsse für Europa ziehen, hieß es im Handel.

Die Aktie von Partners Group verbesserte sich um 1,6 Prozent. Nach den Ergebnissen für das erste Halbjahr am Vortag stützten hier positive Analysten-Kommentare. Das verwaltete Vermögen entsprach den Erwartungen, aber die Mittelbeschaffung übertraf die Schätzungen, wie Bank of America anmerkte. Das Unternehmen verdiene einen Aufschlag gegenüber dem Sektor aufgrund seiner Diversifizierung, seines robusten Wachstums und seiner hohen Ertragsqualität, die sich in dem derzeit schwächeren Marktumfeld positiv auswirke, fügten die Analysten hinzu.

