Bereits seit einer Sonderprüfung 2020 versucht das Technologieunternehmen mit Banklizenz Solaris eine Mängelliste der BaFin abzuarbeiten. Diese umfasst Geldwäscheprävention, Meldewesen, Auslagerungsmanagement und IT. So richtig scheint es nicht voranzugehen. Zwar hat Solaris heute eine Stellungnahme veröffentlicht, in der das Unternehmen "weiterhin erhebliche Fortschritte" bei der Behebung der festgestellten Mängel proklamiert, doch die Verlängerung des Mandates des Sonderbeauftragten lässt keine Blitzlösung erwarten. Solaris erklärt, dass die Mandatsverlängerung eine Formalität sei und "wie in den vergangenen 18 Monaten" keine Auswirkungen auf den ...

