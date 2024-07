Der Palladiumpreis verzeichnete am heutigen Freitagmorgen einen Stand von 985 US-Dollar, was einem Rückgang von 0,83% in den letzten 24 Stunden entspricht. Innerhalb der Woche sank der Preis um 3,8%. In Anbetracht dieser Entwicklungen werfen wir einen detaillierten Blick auf die jüngsten Trends und Prognosen, die den Markt für dieses wertvolle Metall beeinflussen.Die kürzlich an der Guangzhou Futures Exchange (GFEX) eingeführten Platin- und Palladium-Futures könnten signifikante Auswirkungen auf die globale Preisgestaltung und Marktstruktur der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...