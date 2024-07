EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

ARI Motors Industries SE: Veröffentlichung der testierten Zahlen des Geschäftsjahres 2023 und vorläufiger Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres



12.07.2024 / 19:06 CET/CEST

Veröffentlichung der testierten Zahlen des Geschäftsjahres 2023 und vorläufiger Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres Borna, den 12. Juli 2024: Die ARI Motors Industries SE gibt hiermit die testierten Zahlen der operativ tätigen Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Im Berichtszeitraum konnten die Umsatzerlöse um 17,28% auf 3.721,14 TEUR (2022: 3.172,83 TEUR) gesteigert werden. Das Betriebsergebnis verbesserte sich dabei um 77,14% auf 117,43 TEUR (2022: 66,29 TEUR). Grund für die Erhöhung des Betriebsergebnisses ist unter anderem die erhebliche Reduzierung des Wareneinsatzes, der um 18,32% auf 1.825,87 TEUR (2022: 2.235,50 TEUR) gesenkt wurde. Auf der anderen Seite stiegen die Betriebskosten um 13,05% auf 1.870,14 TEUR (2022: 1.654,21 TEUR). Im Berichtsjahr finanzierte sich die Gesellschaft vornehmlich durch Anzahlungen von Kunden. Hier konnten in den 12 Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2.544,38 TEUR vereinnahmt werden (2022: 1.180,83 TEUR). Zum Stichtag des 31.12.2023 summierten sich die liquiden Mittel der ARI Motors GmbH auf 100,72 TEUR (2022: 8,11 TEUR). Für die Beschleunigung des Wachstums stellten die Gründer der Gesellschaft der ARI Motors GmbH Ende 2023 über ihre Beteiligungsgesellschaften tuttisolo UG und VXT Deutschland OHG ein Darlehen in Höhe von 1.360.000 EUR zur Verfügung. Das Darlehen wird mit 0,5 Prozent p.a. verzinst. Im laufenden Geschäftsjahr stellten die tuttisolo UG und die VXT Deutschland OHG der ARI Motors GmbH weitere Darlehen in Höhe von 524.582 EUR zur Verfügung. Auch diese Darlehen werden mit 0,5 Prozent p.a. verzinst. Die Wachstumsfinanzierung zeigte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres bereits die erwünschte Wirkung. Nach vorläufigem Stand konnten im ersten Halbjahr 2024 folgende Ergebnisse erzielt werden: Die Umsatzerlöse stiegen auf 3.079 TEUR, womit die ARI Motors GmbH in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres bereits beinahe den Umsatz des kompletten Vorjahreszeitraums erzielen konnte. Das Betriebsergebnis der ersten sechs Monate liegt mit 128 TEUR bereits über dem Betriebsergebnis des Gesamtjahres 2023. Das vorläufige Ergebnis nach Steuern liegt zum 30.06.2024 bei 119 TEUR. Zum 30. Juni 2024 lagen Kaufaufträge über 237 Fahrzeuge vor, die einem Auftragswert in Höhe von 4,7 Millionen EUR entsprechen. Thomas Kuwatsch, Geschäftsführender Direktor der ARI Motors Industries SE: "Wenngleich das Wachstums unseres Unternehmens noch unter unseren Erwartungen liegt, so ist die Dynamik, gerade im Vergleich zum Vorjahr, deutlich zu spüren. Wir gehen von weiter steigenden Umsätzen und Erträgen aus und betrachten die neuen EU-Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge eher als Booster für das Interesse und die Nachfrage nach unseren Leichtfahrzeugen, da diese nach jetzigem Stand von den Einschränkungen ausgenommen sind." Die testierten Jahresabschlüsse der ARI Motors GmbH als auch der ARI Motors Industries SE können über die Website der Gesellschaft im Bereich "Investor Relations" abgerufen werden.



