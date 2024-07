Straubing (ots) -



Vieles spricht für eine große Lösung, wie sie die CDU in ihrem neuen Grundsatzprogramm und die CSU-Landtagsfraktion erst diese Woche in einer Resolution vorgeschlagen haben - nämlich ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle. Kurz gesagt geht es darum, dass alle jungen Menschen ein Jahr lang der Gesellschaft dienen müssen - und dabei ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten haben sollen. Egal ob Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienst, Alten-, Behinderten- oder Krankenpflege, Naturschutz, Sozial- oder Jugendarbeit: In all diesen Bereichen können sich junge Menschen sinnvoll einbringen. Und eben auch, für diejenigen, die das wollen, in der Bundeswehr. Das allein würde locker reichen, um die Personalprobleme der Armee zu beheben.



