XRP heute mit dem höchsten Tagesgewinn - Startet jetzt die Rallye?

$XRP steckt seit Jahren in einem langwierigen Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC fest. Diese würde den Coin schon lange am liebsten als "nicht registriertes Wertpapier" einstufen und damit harte regulatorische Maßnahmen anstimmen. Ein Vorhaben, das von Ripple, dem Unternehmen hinter $XRP, mit aller Kraft bekämpft wird. Dabei konnten auch bereits erste Teilerfolge eingefahren werden.

Dennoch ist es lange her, dass $XRP mit Kurssteigerungen glänzen konnte. Doch heute ergibt sich ein interessantes Bild am Kryptomarkt. Denn unter allen regulären Kryptowährungen bildet $XRP heute die Spitze und erzielt in den letzten 24 Stunden deutlich höhere Gewinne als $ETH, $BTC oder $SOL. Könnte das der Startschuss für eine neue Rallye sein?

($XRP erzielt in den letzten 24 Stunden den höchsten Gewinn unter allen Kryptowährungen - Quelle: coinmarketcap.com)

Langsam aber sicher bessert sich die Position von Ripple im Rechtsstreit

Der Rechtsstreit mit der SEC ist wohl der einzige Grund, weshalb $XRP nicht schon lange ein neues Allzeithoch markieren konnte und das alte immer noch im Jahre 2018 bei 3,84 Dollar liegt. Doch derzeit zeichnet sich ab, dass $XRP langsam aber sicher die Oberhand gegen die mächtige SEC gewinnt. Denn kürzlich fällte das Gericht ein für Binance positives Urteil, als die US-Börsenaufsicht Binance ähnliche Probleme bereiten wollte wie Ripple.

Auf dieses Urteil kann sich Ripple jetzt aber berufen, da vorangegangene Urteile in den USA, sogenannte Präzedenzfälle, eine große Rolle in laufenden Gerichtsverfahren spielen. Eine ehemalige Mitarbeiterin der SEC erklärte jetzt auch, dass die Behörde auf eine weitere Berufung nach einem für sie nachteiligen Urteil verzichten könnte, was den endgültigen Sieg für $XRP bedeuten könnte.

Analyst sieht $XRP bereits auf dem Weg zu 20 Dollar

Sollte der Rechtsstreit eines Tages tatsächlich beendet sein, würde $XRP fast sicher eine starke Aufholrallye starten und der Kurs das Allzeithoch extrem schnell hinter sich lassen. Bei keinem anderen Altcoin ist das Medien- und Anlegerinteresse so hoch wie bei $XRP. Allerdings scheuen sich viele aufgrund der rechtlichen Risiken, in den Coin zu investieren. Dennoch sieht der Analyst Armando Pantoja das Kursziel von $XRP bei über 20 Dollar!

Strong evidence that $XRP on its way to $20



1. Strong support at $0.40-$0.50.

2. Near lower Bollinger Band, oversold

3. Moving average > current price; bullish

4. Low volume during consolidation; watch for a volume surge

5. Historical rallies after consolidation hint at… pic.twitter.com/PjWxb7IIGv - Armando Pantoja (@_TallGuyTycoon) July 11, 2024

Ein tatsächlicher Anstieg auf 20 Dollar würde eine Bewegung von über 3.800 % bedeuten! Derzeit scheint diese nicht wirklich greifbar zu sein, doch falls der Rechtsstreit wirklich zu einem positiven Ende für Ripple kommt, könnte dieser Anstieg durchaus realistisch sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass $XRP die letzten Bull Runs aufgrund des Rechtsstreits praktisch vollkommen verpasst hat. Generell würde dieses Urteil der SEC wohl einen harten Schlag versetzen und dazu führen, dass der gesamte Markt das Ereignis mit Kursgewinnen feiert. Dabei könnten auch neue Coins wie Base Dawgz ($DAWGZ) hohe Gewinne einfahren.

Jetzt mehr über Base Dawgz erfahren.

Base Dawgz: Eine neue Generation der Meme-Coins

Base Dawgz ist nicht irgendein Meme-Coin, der aufgrund seines netten Aussehens, das er unbestreitbar hat, großes Potenzial aufweist. Sondern $DAWGZ hat auch eine moderne und innovative Funktion, die dafür sorgen könnte, dass sein Handelsvolumen bereits kurze Zeit nach dem Start explodiert. Denn Base Dawgz ist ein sogenannter Multichain-Coin, was mit großen Vorteilen für seine Trader und Investoren einhergeht.

Klicke hier und erfahre alles über die Multichain-Funktion von $DAWGZ.

(Durch seine Multichain-Funktion kann $DAWGZ auf mehreren Blockchains gehandelt werden - Quelle: basedawgz.com)

Die Multichain-Funktion von Base Dawgz sorgt dafür, dass Anleger sich entscheiden können, über welche Blockchain sie handeln wollen. Zur Auswahl stehen alle namhaften wie Ethereum, Solana, Base, Avalanche oder die Binance Smart Chain. Das macht den Handel mit $DAWGZ kostengünstig und schnell, was ein hohes Handelsvolumen zur Folge haben könnte.

Tritt dieses ein, werden vielleicht große zentrale Börsen auf den Coin aufmerksam und könnten ihm ein Listing verschaffen. Erreicht $DAWGZ dieses, könnte der Coin endgültig explodieren und das Geld seiner Investoren vervielfachen. Da $DAWGZ noch im ICO steckt, kann der Coin derzeit günstig gekauft werden, was das Gewinnpotenzial noch weiter erhöht.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $DAWGZ im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.