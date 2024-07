Deutsche Bundesregierung hat fast ihre gesamten Bitcoin-Bestände verkauft

Bis vor Kurzem hatten im Bitcoin die Verkäufer das Ruder in der Hand, weshalb der Kurs auch gefallen ist. Nicht ganz unschuldig an der Korrektur war die deutsche Bundesregierung. Insgesamt verfügte diese über 50.000 $BTC (ca. 3,2 Mrd. Dollar), welche sie seit Mitte Juni kontinuierlich auf den Markt geworfen hatte.

Das befeuerte gemeinsam mit den Rückzahlungen der 2014 in die Insolvenz gegangenen Kryptobörse Mt. Gox den Abverkauf noch weiter und die Korrektur entwickelte eine stärkere Dynamik. Inzwischen scheint der Bitcoin-Kurs jedoch seinen Boden an der wichtigen Unterstützung bei 56.500 Dollar gefunden zu haben. Da sich die Bitcoin-Bestände der Bundesregierung zugleich dem Ende zuneigen, erweckt das die Hoffnung auf einen neuen Anstieg.

BREAKING: The German Government just sent another 2,700 Bitcoin to exchanges.



Now they only have 6,400 $BTC left! pic.twitter.com/e6Pud6h4oZ - Crypto Rover (@rovercrc) July 12, 2024

Es sind nur noch 6.700 $BTC übrig

Obwohl einige Bundestagsabgeordnete die Regierung dazu aufforderten, die Bitcoins besser in die Staatsreserve zu geben und als Inflationsschutz sowie zur Wertsteigerung zu halten, fiel die Entscheidung anders aus. Es scheint so, als würden die staatlichen deutschen Bitcoin-Bestände restlos verkauft. Die fraktionslose Abgeordnete und Krypto-Aktivistin Joana Cotar bezeichnete dieses Vorgehen erst vor Kurzem als unvernünftig für den Markt und den Staat.

Dennoch ließ sich die Regierung nicht beirren und verkaufte kontinuierlich weitere Bitcoins, was zur Korrektur der letzten Wochen beigetragen haben dürfte. So transferierte sie erst heute 2,700 weitere $BTC an verschiedene Börsen. Das bedeutet aber, ihr aktueller Bestand liegt nur noch bei 6.400 $BTC (370 Mio. Dollar). Daher dürfte die Bundesregierung den Bitcoin-Kurs nicht mehr lange drücken.

Der Bitcoin zeigt eine Bodenbildung unter hohem Volumen

Was sich sehr positiv für den Bitcoin-Kurs in den nächsten Wochen auswirken könnte, ist der Umstand, dass die Bodenbildung unter relativ hohem Volumen stattgefunden hat. Kleine Bewegungen im Kurs unter hohem Volumen sprechen dafür, dass Käufer und Verkäufer zwar viel handeln, aber ein eher ausgeglichenes Verhältnis bilden. Da das Verhältnis aber schon mit den Verkäufen der deutschen Bundesregierung ausgeglichen war, dürfte es nach deren Ende klar zugunsten der Käufer ausfallen. Das könnte starke Kurssteigerungen in den nächsten Wochen und Monaten zur Folge haben.

(Die Bodenbildung findet im Bitcoin unter hohem Volumen statt, was für einen Anstieg in den nächsten Wochen spricht - Tradingview.com)

Da der Bitcoin die meistbeachtete Kryptowährung am Markt ist und viele Trader und Investoren die Lage und den Kurs des Bitcoins als richtungsweisend für den Markt ansehen, könnte ein Anstieg auch den restlichen Markt beflügeln. Allgemein gehen nach wie vor viele Analysten davon aus, dass wir mindestens bis Ende des Jahres noch einen starken Bull Run sehen werden. Sollte das passieren, könnte auch Pepe Unchained ($PEPU) ein neuer Coin mit hohem Gewinnpotenzial, starke Kurssprünge nach dem Start verzeichnen.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Kann $PEPU wirklich x100 schaffen

Noch ist Pepe Unchained so etwas wie ein Geheimtipp unter Analysten und Anlegern, da der Coin unter dem Radar der großen Börsen und Wale fliegt. Allerdings könnte sich das bald ändern, denn die Bekanntheit und die Marktkapitalisierung von Pepe Unchained steigen jeden Tag gleichermaßen an. Verschiedene Experten und Analysten glauben, dass $PEPU schnell nach dem Start x100 erreichen könnte und das hat auch seine Gründe.

Klicke hier und nutze jetzt das Potenzial von Pepe Unchained.

($PEPU konnte bereits über 3,3 Mio. Dollar von Investoren einsammeln und erhöht in Kürze seinen Preis - Quelle: pepeunchained.com)

Im Gegensatz zu den meisten Meme-Coins, die auf irgendeiner Blockchain eines anderen Coins aufgelegt sind, hat $PEPU seine eigene Layer-2-Lösung. Damit könnten bald schon viele Meme-Coins auf der Blockchain von Pepe Unchained aufgelegt werden, was $PEPU schlagartig in der weltweiten Kryptoszene berühmt machen könnte. Neben der eigenen Layer-2-Lösung können Anleger auch von einem Staking-Pool mit einem derzeitigen APY von 567 % p.A. profitieren und sich ein passives Einkommen aufbauen.

Da inzwischen über 282 Mio. Tokens gestaked sind, könnte Pepe Unchained tatsächlich hohe Gewinne direkt zum Start einfahren. Denn die Coins im Staking-Pool sind bis eine Woche nach dem Start für den Verkauf gesperrt. Somit könnte beim Launch viel Verkaufsdruck wegfallen und die Verknappung des Angebots zu einem Anstieg führen. Dennoch sollten sich Anleger beeilen, wenn sie das volle Potenzial von $PEPU nutzen möchten, da sich der Vorverkaufspreis in weniger als 2 Tagen erhöht. Einige Analysten glauben, dass so ein niedriger Kurs wie vor der Erhöhung nie wieder erreicht wird.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.