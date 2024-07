Der DAX ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen ließ den heimischen Leitindex auf den höchsten Stand seit fünf Wochen steigen. In der kommenden Woche dürfte es für den Index im Spannungsfeld zwischen einem zunehmenden Zinsoptimismus und Befürchtungen einer enttäuschenden Berichtssaison der Unternehmen weiter gehen. Am Ende Schloss der DAX schloss 1,15 Prozent höher bei 18.748,18 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochengewinn von rund anderthalb ...

