Oticon Medical gab heute die Marktzulassung seines ersten aktiven transkutanen Knochenleitungshörsystems Sentio System durch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde FDA bekannt. Als transkutane Version bietet Sentio System die bewährten Vorteile von Ponto System und mehr.

The Sentio System includes an external Sentio 1 Mini sound processor and a Sentio Ti Implant placed under the skin.

Das System besteht aus dem Sentio 1 Mini, einem externen Hörprozessor, und dem Sentio Ti Implantat, das unter die Haut gesetzt wird. Es ist das kleinste bisher verfügbare transkutane System1

Während bei Ponto und anderen perkutanen, knochenverankerten Hörsystemen die Abutments durch die Haut hervorragen, bietet Sentio System eine Alternative, bei der die Haut intakt bleibt. Sentio System stellt eine zusätzliche Lösung für Patienten dar und schafft die von uns angestrebte "Wahlfreiheit".

"Mit der Einführung des Sentio System stellen wir das beste und kleinste aktive transkutane System seiner Klasse bereit. Insbesondere bietet Oticon Medical jetzt ein komplettes Portfolio an knochenverankerten Hörsystemen. Mit diesem Portfolio, das auf verschiedene klinische Situationen und weltweite Erstattungssysteme abgestimmt ist, erfüllen wir die Bedürfnisse von Patienten und Kunden. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit einem umfangreichen Portfolio unserem Anspruch gerecht werden, mehr Menschen zu helfen und ihre Lebensqualität zu verbessern", erklärt René Govaerts, President und General Manager, Oticon Medical.

Bei der Entwicklung von Sentio 1 Mini lag der Fokus auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Durch sein Design und schlankes Profil ist das Gerät 26 leichter als alternative Lösungen1. Es ermöglicht eine akustische 360-Grad-Wahrnehmung und bietet die größte Bandbreite von 9,5 kHz.

Sentio Ti ist ein SuperPowerful-Implantat, das entwickelt wurde, um einen fortschreitenden Hörverlust des Patienten zu adressieren, ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Operationen. Sentio Ti ist für eine höhere Maximalleistung ausgelegt und geprüft. Die Patienten können sich auf seine Fähigkeit verlassen, auch leistungsfähigere Hörprozessoren2 zu nutzen. Aus Sicht des Chirurgen bietet das Implantat eine hohe chirurgische Flexibilität, um einen unkomplizierten Eingriff zu ermöglichen.

Sentio System ist für Patienten ab 12 Jahren geeignet, bei denen eine Schallleitungsschwerhörigkeit, eine kombinierte Schwerhörigkeit oder eine einseitige Taubheit diagnostiziert wurde.

Diese Markteinführung ist ein wichtiger Meilenstein für Oticon Medical, das auch künftig innovative Hörhilfen bereitstellen wird, die Menschen hilft, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen.

Über Oticon Medical

Oticon Medical ist ein weltweit tätiges Unternehmen für implantierbare Hörhilfen, das sich dem Ziel widmet, Menschen in jeder Lebensphase das Hören zu ermöglichen. Seit mehr als einem Jahrzehnt erleichtern wir den Zugang zu knochenverankerten Hörsystemen, indem wir die Behandlung für Ärzte, Audiologen und Patienten gleichermaßen vereinfacht haben.

Wir sind davon überzeugt, dass Patienten und Hörgeräteakustiker jederzeit die Möglichkeit haben sollten, die optimale Lösung auszuwählen. Diesen Grundsatz, der für uns schon immer höchste Priorität hatte, nennen wir auch "Freedom of Choice" Wahlfreiheit. Deshalb sind unsere Lösungen für eine höchstmögliche Kompatibilität ausgelegt. Ein Implantat von Oticon Medical ist ein wahres Zeugnis unserer lebenslangen Unterstützung.

Wir arbeiten eng mit Fachleuten zusammen, um dafür zu sorgen, dass jede unserer Lösungen auf die Bedürfnisse unserer Benutzerinnen und Benutzer abgestimmt ist. Unsere Leidenschaft sind innovative Lösungen und Supportleistungen, die die Lebensqualität von Menschen verbessern und ihnen helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen jetzt und in Zukunft.

Denn wir wissen, wie wichtig es ist, Klang hören zu können.

