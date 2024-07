PLAY, PEPU, SHIBASHOOT Coin führen die 2. Memecoin-Generation an

Während es sich bei den Memecoins der ersten Generation nur um einen Spaß handelte, stellen die Memetoken der zweiten Generation eine ernsthafte Gefahr dar. Mittlerweile befinden sich immer mehr nützliche Memecoins an der Spitze des Sektors, sodass langfristig die Luft für die sinnlosen Token dünn werden könnte. Im Folgenden haben wir einige der aufsehenerregendsten Memetoken ausgewählt, welche neue Maßstäbe innerhalb des Sektors setzen und sich besonders stark entwickeln könnten.

PlayDoge

Das Projekt PlayDoge (PLAY) kombiniert die Viralität des Memecoin-Sektors mit den revolutionären Vorteilen und der wachsenden Nachfrage nach Play-to-Earn-Spielen. Mit seiner besonderen Ausrichtung hat es sich auf die Optimierung von Spieleklassikern spezialisiert, da sie ihre Umsätze in zwei Jahren verdoppelten und eine unterrepräsentierte P2E-Nische bieten.

Ebenso zeichnet sich das Team durch einen besonders strategischen Ansatz aus. Denn obwohl das Web3 für alle Menschen Vorteile bietet, handelt es sich laut WEF erst bei 26 % der Nutzer um Frauen. Das Hauptspiel in Form der optimierten Version der in den 90er weltweit populären Tamagotchis war vorwiegend bei weiblichen Nutzern beliebt.

Wie auch beim Original handelt es sich bei PlayDoge um digitale Hunde, die selbstverständlich von den im Kryptoraum populären Shiba Inus repräsentiert werden. Anstelle eines Coins mit einem süßen Tier erhalten Tokeninhaber mit dem Haustier sowie den Minispielen und zusätzlichen Abenteuern wesentlich mehr geboten.

Wie zuvor Hamster Kombat und Notcoin Millionen von Nutzern innerhalb kürzester Zeit mit dem simplen Konzept Tap-to-Earn angezogen haben, erwarten einige Analysten eine noch bessere Entwicklung von PlayDoge. Denn auch dessen Anwendung kann bald über die App-Marktplätze von Google Play Store und Apple App Store von Millionen heruntergeladen werden.

P2E wird als wichtiger Bestandteil der Krypto-Massenadaption gesehen, was sich an dem enormen jährlichen Wachstum von 68 % erkennen lässt. Hinzu kommen das große Interesse von 57 % der Gamer an Krypto-Belohnungen und 79 % der Spieler an Retrospielen. Überdies dürften Spiele angesichts Massenarbeitslosigkeit durch KI und Roboter resistent sein.

Der 8-Bit-Shiba-Inu von PlayDoge konnte mit seinem besonderen Konzept und dem überprüften Smart Contract schnell die Herzen der Krypto- und Memecoin-Community gewinnen sowie mehr als 5,63 Mio. USD einwerben. In der aktuellen Phase sind die Coins noch für 0,00518 USD erhältlich, während Staking-Renditen von 73 bis 88 % gezahlt werden.

Pepe Unchained

Mithilfe von Pepe Unchained (PEPU) könnte die Pepe-Armee ein neues Zeitalter für Memecoins einleiten, welches frei von Belastungsproblemen der Layer-1s Ethereum und Solana ist. Bisher gibt es diverse Skalierungslösung, die auf bestimmte Bereiche wie Gaming und KI spezialisiert sind. Der Memetoken-Sektor lässt bisher jedoch noch zu wünschen übrig.

Nun soll mit Pepe Unchained ein ganzes Ökosystem erschaffen werden, welches deutlich bessere Konditionen als Ethereum bietet. So wird die Geschwindigkeit um ein Vielfaches gesteigert und die Gebühren auf einem besonders niedrigen Niveau gehalten. Somit soll ein deutlich besseres Nutzererlebnis garantiert werden.

Pepe Unchained könnte jedoch nicht nur im Memecoin-Bereich auf großes Interesse stoßen, welcher in diesem Jahr der führende Narrativ und am schnellsten wachsende Sektor mit dem höchsten DEX-Volumen ist. Ebenso bietet es Vorteile für andere Krypto-Projekte aus den Bereichen P2E, KI, DeFi, Metaverse, NFT und vielen mehr.

Neben dem vielversprechenden Konzept gewährt Pepe Unchained den Investoren auch eine höhere Sicherheit. Schließlich wird dies beim Betrieb weiterer Projekte auf dem Ökosystem umso wichtiger. Deshalb wurde der Smart Contract mehrfach von Coinsult und SolidProof überprüft, um potenzielle Schwachstellen ausschließen zu können.

Mit der Unterstützung der großen und einflussreichen Pepe-Community könnte sich das Projekt schnell zur führenden Memecoin-Layer-2 entwickeln. Somit wird nicht nur ein realer Nutzen geboten, sondern auch ein Investment in einem spannenden Sektor mit Potenzial. Als nativer Coin des Ökosystems könnte er eine hohe Nachfrage und steile Kursanstiege erfahren.

Schnell hat sich die Pepe-Community zusammengetan, um die optimierte Version des bisher nutzlosen Frosches Pepe zu finanzieren. In diesem Zusammenhang sind nach etwas mehr als drei Wochen schon 3,32 Mio. USD zusammengekommen. Gelockt werden viele auch von den steigenden Preisen und der Staking-Rendite von 566 % pro Jahr.

Shiba Shootout

Mit Shiba Shootout (SHIBASHOOT) sollen Sie eine digitale Unterhaltungswelt innerhalb eines dezentralen Ökosystems tauchen, welches perfekt auf die Interessen und Bedürfnisse der Memecoin- und Krypto-Community abgestimmt wurde. Anstelle Kunden für Coins mit süßen Tierfotos zu suchen, hat es seine Zielgruppe analysiert und besonders passende Angebote entwickelt.

So handelt es sich bei Shiba Shootout um eine virtuelle Welt im Stil des Wilden Westens, da gerade dieser perfekt zum Kryptosektor der Memecoins passt. Entsprechend werden die Spieler von den beliebten Shiba Inus im Cowboy-Look repräsentiert. Innerhalb der Welt gibt es jede Menge für die Nutzer zu entdecken, wobei verschiedene Kryptosektoren umfasst werden.

Aufgrund der Bedeutung der Gemeinschaft für einen Memecoin wurden SocialFi-Features eingeführt, um somit die Community aufzubauen. Bei Lagerfeuer-Geschichten können sich alle über Kryptos und Memecoins austauschen. Besonders interessante Beiträge verdienen somit Belohnungen in Kryptowährungen, ebenso wie andere Unterstützungen.

Die sozialen Aspekte durchziehen das gesamte Projekt. So wurde Shiba Shootout dezentral organisiert, damit es sich entsprechend der Interessen der Shiba-Shootout-Armee entwickelt. Somit wird schon einmal für einen wichtigen Erfolgsgaranten gesorgt. Ferner finden regelmäßige Spenden an wohltätige Stiftungen statt.

Hinzu kommen Spieleangebote aus verschiedenen Genres, wie Shooter und Kartenspiele. Eines wurde schon veröffentlicht. Ebenso gibt es Möglichkeiten für den Austausch von Memes sowie DeFi-Features wie Kaktus- und Spar-Satteltaschen-Staking, welche den Tokeninhabern ein regelmäßiges Einkommen vergüten. Zudem wurde es von SolidProof und Coinsult geprüft.

Erst heute konnte mit dem Presale die Marke von 600.000 USD durchbrochen werden. Ein paar Minuten später sind es bereits mehr als 636.795 USD, was für das wachsende Interesse an Shiba Shootout spricht. Denn Investoren stürzen sich auf den noch weniger als 39 Stunden verfügbaren Preis von 0,0195 USD und die Staking-Rendite von sensationellen 1.611 %.

