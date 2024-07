Neue Kryptowährungen 2024: Drei potenzielle Nachfolger von PEPE, BONK & WIF

Neue Kryptowährungen erregen kontinuierlich die Fantasie von Anlegern, obwohl das Marktsegment zunehmend gesättigt scheint. Daher ist es entscheidend, die richtigen Coins zu identifizieren, die bereits initiale Nachfrage und Interesse wecken. 2023 und Anfang 2024 standen PEPE, BONK und WIF im Rampenlicht - drei Meme-Coins mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Zielen, die jedoch alle mit mehreren Milliarden US-Dollar bewertet sind. Mit zunehmender Bewertung wird das Aufwärtspotenzial naturgemäß kleiner. Erfahrene Meme-Coin-Trader neigen dazu, ihr Kapital in neue Coins umzuschichten. Vor diesem Hintergrund könnten im Jahr 2024 natürlich neue Kryptowährungen die Nachfolge von PEPE, BONK und WIF antreten. Doch welche neuen Coins haben Potenzial?

Pepe Unchained (PEPU)

Meme-Coins erfreuen sich 2024 weiterhin großer Beliebtheit. Diese bieten kleine Investoren die Möglichkeit, signifikante Renditen zu erzielen. Ferner zeichnen sie sich durch eine starke Community-Bindung und hohen Spaßfaktor aus. Parallel dazu verbessern Layer-2-Lösungen bei Ethereum die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit der Blockchain. Dies führt zu niedrigeren Gebühren und schnelleren Transaktionen.

Pepe Unchained vereint diese beiden Konzepte und bringt im Juli 2024 eine Layer-2-Lösung mit einem starken Meme-Coin-Branding auf den Markt. Der Presale zeigt bereits erhebliches Wachstum und zieht verstärkt Kapital - schon rund 3,5 Millionen US-Dollar.

Pepe Unchained bietet höhere Transaktionskapazitäten und niedrigere Gebühren im Vergleich zu herkömmlichen Meme-Coins auf der Ethereum-Blockchain. Der PEPU-Token bildet das Herzstück des Ökosystems und ermöglicht schnelle und kostengünstige Transaktionen. Hier soll ein für Meme-Coins prädestiniertes Ökosytem entstehen.

Zusätzlich bietet Pepe Unchained ein Staking-Programm, das passive Belohnungen ermöglicht und das Token-Angebot verknappt, was den Wert potenziell steigern kann. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei 564 Prozent.

Anleger können PEPU einfach über die Website von Pepe Unchained erwerben, indem sie ihr Wallet verbinden und mit ETH, USDT oder BNB kaufen.

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge ist ein weiterer neuer Coin, der im Juli seinen Presale vollzieht. Dieser verbindet auf innovative Weise Gaming und Memes. Gaming ist historisch gesehen eines der Segmente mit dem höchsten Potenzial für Massenadoption, während Memes immer wieder durch virale Hypes auffallen.

PlayDoge setzt genau auf dieses Konzept und entwickelt ein Play-to-Earn-Spiel, das das kultige Doge-Meme als virtuelles Haustier im Tamagotchi-Stil integriert. Nutzer können durch das Spielen von nostalgischen 2D-Retro-Spielen $PLAY-Token verdienen.

Die Idee hinter PlayDoge erinnert an die populären Tamagotchis der 1990er Jahre, bei denen Spieler ihre digitalen Haustiere pflegen und unterhalten mussten. PlayDoge bringt dieses Konzept ins Web3-Zeitalter, indem es traditionelle Spielmechaniken modernisiert. Nutzer können ihre virtuellen Haustiere pflegen und gleichzeitig Kryptowährungen verdienen.

Der Presale von PlayDoge hat durch strategische Preiserhöhungen attraktive Buchgewinne für frühe Investoren ermöglicht. Zusätzlich können Anleger ihre PLAY-Token auf der BNB Chain und Ethereum staken und dabei passive Belohnungen erhalten. Die aktuelle Staking-Rendite beträgt via Ethereum rund 130 Prozent APY und knapp 70 Prozent via BNB. Über 5,5 Millionen US-Dollar wurden schon investiert, in rund 48 Stunden steigt der Preis für PLAY das nächste Mal.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

In einem zunehmend gesättigten Kryptomarkt suchen neue Projekte nach innovativen Ansätzen, um sich zu behaupten. Shiba Shootout (SHIBASHOOT) stellt eine vielversprechende neue Kryptowährung dar, die Gaming, Memes und Gemeinschaft direkt miteinander vereint. Das Projekt kombiniert den Meme-Coin-Hype mit einem Play-to-Earn-Spiel im Wild-West-Stil.

Shiba Shootout zeichnet sich durch seine vielfältigen Funktionen aus, die sowohl die Unterhaltung der Nutzer als auch deren aktive Teilnahme fördern sollen. Das "Posse Rewards"-Programm ermutigt Mitglieder, Freunde in die Community einzuladen und dafür Belohnungen in Form von Bonus-Token zu erhalten. Die "Campfire Stories"-Sessions bieten eine Plattform für Nutzer, ihre Krypto-Erfahrungen zu teilen und für besonders unterhaltsame Geschichten Token zu erhalten. Zudem ermöglicht die "Token Governance Roundup"-Funktion den Token-Inhabern, über wichtige Projektentscheidungen abzustimmen.

Das Shiba Shootout-Ökosystem bietet mit dem "Lucky Lasso Lottery"-System und "Cactus Staking" zusätzliche Anreize für die Community. Nutzer können an Lotterien teilnehmen oder ihre Token staken. Alles in allem soll hier ein dynamisches Ökosystem entstehen.

Rund 625.000 US-Dollar flossen in den ersten Tagen in Shiba Shootout. Wer in den nächsten 36 Stunden SHIBASHOOT kauft, kann sich noch den günstigsten Preis sichern. Zudem ist direkt im Anschluss das Staking möglich - für eine Rendite von aktuell rund 1600 Prozent APY.

