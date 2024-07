DAWGZ, PEPU oder PLAY: Welcher Meme-Coin schafft nach dem Start x50?

Der Meme-Coin-Markt bietet Anlegern immer wieder einmalige Chancen. Die Chance, aus kleinem Kapital ein großes Vermögen zu machen. Coins wie $SHIB, $PEPE oder $BONK starteten einst als kleine Randerscheinungen und haben mittlerweile eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. Dollar. Der Traum, aus einem kleinen Einsatz ein großes Vermögen zu machen, treibt viele Kryptoanleger an.

Gute Chancen bieten dafür Coins wie $FLOKI, die bereits mit einem ICO starten. Doch es ist für Anleger nicht immer leicht, seriöse Coins mit hohem Gewinnpotenzial zu finden. Denn am Markt tummeln sich auch sehr viele Scam-Coins, deren einziges Ziel es ist, den Investoren das Geld aus der Tasche zu ziehen. Doch hier sind drei seriöse Coins, die geprüft wurden, sich im ICO befinden und gleichzeitig hohes Potenzial bieten.

($FLOKI hat eine unglaubliche Entwicklung seit seinem ICO hingelegt und hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von fast 1,36 Mrd. Dollar -Quelle: coinmarketcap.com)

Einzigartiges Play to Earn Konzept mit Playdoge

Playdoge ($PLAY) ist ein Meme-Coin, der im Doppelpack erscheint. Nämlich zugleich mit der gleichnamigen App, die ein Spiel darstellt, das sehr stark an die früher beliebten Tamagotchis angelehnt ist. In diesem müssen sich Spieler um einen Doge kümmern und erhalten über die Play to Earn Funktion Token dafür. Diese können sie im Spiel als In-Game-Coin verwenden, um sich Belohnungen zu kaufen, in den Staking-Pool geben, oder natürlich auf den dezentralen Börsen, und später vielleicht auch auf großen zentralen Börsen, handeln.

(Playdoge steuert im ICO bereits auf 6 Mio. Dollar zu - Quelle: playdoge.io)

Das ICO von $PLAY läuft zwar erst seit einigen Wochen, aber insgesamt investierten Anleger bereits 5,6 Mio. Dollar in den Meme-Coin. Das zeigt, wie groß das Interesse und Vertrauen bereits ist. Auch zurecht, denn Playdoge wurde von SolidProof unabhängig überprüft und als sicher und seriös befunden. Analystenschätzungen besagen, dass $PLAY zwischen x50 und x100 nach dem Start schaffen könnte.

Auf allen großen Blockchains unterwegs mit Base Dawgz

Base Dawgz ($DAWGZ) bildet ein Phänomen für sich. Der Meme-Coin besitzt eine sogenannte Multichain-Funktion. Diese erlaubt all seinen Investoren, den Coin auf einer von mehreren beliebigen Blockchains zu handeln, was ihnen mehrere verschiedene Vorteile wie günstige Transaktionskosten und hohe Geschwindigkeit bei diesen gewährt. Vor kurzem hat $DAWGZ zudem den Staking-Pool eröffnet, der derzeit einen gigantischen APY von 1.897 % auszahlt.

(Base Dawgz hat gerade erst den Staking-Pool eröffnet, der derzeit einen APY von 1.897 % bietet - Quelle: basedawgz.com)

Dadurch, dass $DAWGZ nach Belieben auf den Blockchains von Base, Avalanche, Ethereum, Solana oder der Binance Smart Chain gehandelt werden kann, könnte sein Handelsvolumen bereits kurz nach dem Start sprunghaft ansteigen. Meme-Coins, denen das gelingt, erhalten oft ein CEX-Listing bei großen Börsen wie Binance oder Coinbase. Ein solches Listing wird in der Roadmap auch ausdrücklich angestrebt und es könnte dazu führen, dass $DAWGZ eine gewaltige Kursexplosion vollzieht.

Wie $PEPE nur schneller und günstiger - Die Vorteile von Pepe Unchained

Pepe Unchained ($PEPU) versteht sich als direkter Nachfolger zu $PEPE einer der größten Erfolgsgeschichten, die der Meme-Coin-Markt je hervorgebracht hat. Dieser entwickelte sich nämlich von einem kleinen Coin zum drittgrößten Meme-Coin hinter $DOGE und $SHIB. $PEPU hofft nun darauf, eine ähnliche Entwicklung zu vollziehen und er hat seinem Vorgänger in vielerlei Hinsicht einiges voraus.

(Pepe Unchained versteht sich als die Zukunft der Meme-Coins - Quelle: pepeunchained.com)

$PEPU ist derzeit sowas wie ein heißer Geheimtipp unter Analysten, doch beachtet man die Entwicklung der letzten Tage, in denen Pepe Unchained extrem schnell gewachsen ist, wird klar, dass das voraussichtlich nicht mehr lange so bleibt. $PEPU hat jetzt bereits eine Vorverkaufssumme von über 3,3 Millionen Dollar erzielt! Der große Vorteil von Pepe Unchained im Vergleich zu $PEPE und fast allen anderen Meme-Coins ist, dass er seine eigene Layer-2-Lösung mitbringt.

Das bedeutet, er ist nicht auf die alte, langsame und teure Ethereum-Blockchain angewiesen, sondern hat seine eigene! In weiterer Folge könnten daher viele Meme-Coins auf $PEPU aufgelegt werden und der Coin könnte, ähnlich wie Base, ein eigenes Ökosystem begründen. Denn die Blockchain wird an die 100x schneller als die alte Ethereum-Blockchain sein und zudem deutlich günstiger, was die Gebühren betrifft. Zusätzlich schafft sie jedoch eine sofortige Überbrückung zur Layer 1 Chain von $ETH. Da sich der Preis von $PEPU bereits in weniger als 2 Tagen erhöht, sollten sich Anleger schnell entscheiden, ob sie das unglaubliche Potenzial von Pepe Unchained nutzen möchten oder nicht.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.