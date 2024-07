Bitcoin-ETFs verzeichnen erneut hohe Zuflüsse - Befeuert das jetzt die Rallye auf 100.000 Dollar?

Wenn man sich täglich über den Kryptomarkt informiert, kommt man nicht am Thema Bitcoin-Spot-ETF vorbei. Obwohl diese erst seit einigen Monaten gehandelt werden, haben sie bereits einen festen Platz in den Finanzanalysen vieler Trader und Investoren gewonnen. Das liegt mit daran, dass die ETFs häufig von institutionellen Investoren gehandelt werden.

Verzeichnen die börsengehandelten Fonds also Abflüsse, bedeutet das im Umkehrschluss, dass das Vertrauen der großen und professionellen Marktteilnehmer am Sinken ist. Tritt der gegensätzliche Fall ein, also die Zuflüsse übersteigen die Abflüsse, spricht das für einen Anstieg des Vertrauens. Und derzeit ist zweiteres der Fall. Seit mehreren Tagen verzeichnen die Bitcoin-Spot-ETFs wieder hohe Zuflüsse und das ist gerade in der aktuellen Marktlage sehr positiv.

NEW: US Bitcoin ETFs saw $79 million in inflows yesterday, the 5th straight day.



While Germany sells, US ETF buys pic.twitter.com/RkKrK8QX1h - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 12, 2024

Den 5. Tag infolge verzeichnen die US-ETFs Zuflüsse in Millionenhöhe

Allein gestern zeigten die US-Bitcoin-Spot-ETFs Nettozuflüsse in Höhe von 79 Mio. Dollar. Schon den 5. Tag infolge investierten die Marktteilnehmer mehr Geld, als sie abzogen. Auch wenn die Zuflüsse mit 295 Mio. Dollar und vorgestern 216 Mio. Dollar deutlich höher lagen. Trotzdem zeigt diese Entwicklung, dass institutionelle Anleger mit großem Kapital langsam wieder bereit sind, "Risk On" im Kryptomarkt zu gehen, was den Kurs des Bitcoins in den nächsten Wochen stark nach oben treiben könnte. Und das trifft genau mit einer interessanten charttechnischen Situation zusammen …

(Während die Bitcoin-ETFs wieder hohe Zuflüsse verzeichnen, bildet der Kurs des Bitcoins einen Boden aus - Quelle: Tradingview.com)

Die Zuflüsse der Bitcoin-Spot-ETFs kommen nämlich zur gleichen Zeit wie die Bodenbildung im Bitcoin-Chart, die mit relativ hohem Volumen einhergeht. Diese drei Anzeichen sprechen also stark dafür, dass sich der Kurs des Bitcoins in den nächsten Wochen sehr positiv entwickeln könnte. Auch das Allzeithoch aus dem März bei 73.750 Dollar liegt nur 28 % entfernt und könnte schnell gerissen werden. Das nächste Kursziel läge daraufhin bei 100.000 Dollar.

Auch die ETFs aus Hongkong treiben den Markt

Die US-ETFs sind jedoch nicht die Einzigen, die sich in den nächsten Wochen als starker Treiber für den Markt herausstellen könnten. Auch die Bitcoin-ETFs aus Hongkong stützen den Kurs zunehmend. Denn diese kauften in der vergangenen Woche ebenfalls 425 $BTC für ihre physisch besicherten börsengehandelten Fonds ein, was einem Gegenwert von weiteren 24 Mio. Dollar entspricht.

NEW: Hong Kong ETFs bought 425 Bitcoin worth $24 million this week.



Slowly and steadily pic.twitter.com/GKujHSyyBP - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 12, 2024

Weltweit zeigt sich also, dass die Bitcoin-ETFs noch lange als Kurstreiber fungieren werden und ihre bisherigen Auswirkungen wohl erst der Anfang der Langzeiteffekte sind. Ebenso gespannt blickt die Welt auf den Handelsstart der Ethereum-ETFs und ob im März 2025 tatsächlich eine Genehmigung für einen börsengehandelten Fonds auf Solana erfolgt. In jedem Fall ist klar, dass die ETFs eine Entwicklung darstellen, die den Kryptomarkt langfristig revolutioniert und Anlegern große Gewinne bringen könnte. Zumindest denjenigen, die das nötige Fachwissen besitzen. Dieses wird von 99Bitcoins schon seit Jahren gelehrt.

Hier findest du die Website von 99Bitcoins.

99Bitcoins verbindet Learn-to-Earn mit hohem Gewinnpotenzial

99Bitcoins hat erst vor Kurzem einen neuen innovativen Token namens $99BTC in den Presale geschickt. Während diesem können Anleger zu niedrigen Preisen in den Coin investieren und haben daraufhin gute Chancen, große Gewinne nach dem Start mitzunehmen. x25 wird in diesem Zusammenhang von Analysten oft genannt. Aber $99BTC ist kein herkömmlicher Coin. Durch das weitreichende Wissen über den Kryptomarkt von 99Bitcoins verbindet der Token zahlreiche Vorteile.

Erfahre jetzt alles über die Vorteile von $99BTC.

(99Bitcoins verteilt ihre $99BTC-Tokens über ein innovatives Learn-to-Earn-Modell - Quelle: presale.99bitcoins.com)

Der große Trumpf von $99BTC liegt im innovativen Learn-to-Earn-Modell, das 99Bitcoins entwickelt hat. In diesem erhalten die Nutzer der Plattform Token dafür, dass sie ihr Wissen um den Kryptomarkt erweitern. Außerdem wird der Token aktiv von der Plattform bei ihrer Community beworben. Und diese kann man, ohne rot zu werden, als gigantisch bezeichnen, denn sie umfasst allein 700.000 Abonnenten auf Youtube und weitere 25.000 auf Social Media. Damit hat $99BTC alles, was es braucht, um eine echte Erfolgsgeschichte für seine Investoren zu werden.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $99BTC im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.