Es liegt in der Natur der Sache, dass einige Aktien an den Märkten sehr viel mehr Beachtung finden als andere. Das kann an besonders guten Wachstumsaussichten liegen oder schlicht an einem übergeordneten Hype. Zuweilen sorgt aber auch die Charttechnik für Spannung. In jedem Fall lohnt es sich, auf solche Titel einen genaueren Blick zu werfen.Im Falle von Evotec (DE0005664809) gab es in der jüngeren Vergangenheit viele Enttäuschungen zu sehen, was sich im Kurs mehr als deutlich widerspiegelt. Doch gerade deshalb geriet die Aktie zuletzt ins Visier der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...