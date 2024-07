DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 18.718 Pkt - Baywa knicken ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der nachbörsliche Handel zum Wochenausklang verlief nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz insgesamt in recht ruhigen Bahnen. Bei den Einzelwerten ging es für die Baywa-Aktie kräftig nach unten. Der Agrar-, Handels- und Energiekonzern hat ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben. Damit reagiere Baywa auf eine angespannte Finanzierungslage, teilte der Konzern mit. Der Vorstand gehe aufgrund konstruktiver Gespräche mit Finanzierungspartnern und der bereits eingeleiteten Maßnahmen davon aus, dass die Finanzsituation nachhaltig gestärkt werden könne. Baywa will das laufende Geschäftsjahr zur Konsolidierung nutzen und bekräftigte, dass der Konzern seinen Konsolidierungskurs weiter verfolgt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 20,7 Prozent niedriger getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.718 18.748 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 12, 2024 16:31 ET (20:31 GMT)

