Welche Kryptowährung wird der nächste Memecoin-Magnet?

Während ununterbrochen neue Memetoken im Sekundentakt entstehen, werden nur die wenigsten von ihnen zu einem Memecoin-Magnet. Ein neuer Token ist aufgrund seines perfekt auf die Community abgestimmten Ökosystems möglicherweise dazu prädestiniert, besonders schnell viele Menschen anzuziehen. Ebenfalls förderlich dürften sich dabei die verschiedenen nützlichen Angebote auswirken. Lesen Sie nun den Beitrag, um nicht zu verpassen, was diesen Memecoin so besonders macht und ihm ein überdurchschnittliches Potenzial verleiht.

Shiba Shootout ist ein außergewöhnlicher Memecoin

Jenseits der technologischen Revolutionen der Blockchain gibt es den Memecoin-Bereich, welcher aufgrund seiner leichten Verständlichkeit vorwiegend das Interesse der Personen außerhalb des Krypto-Space schnell wecken konnte. Möglich wurde dies auch durch die hohe Fokussierung auf den Aufbau von Gemeinschaft und Viralität.

Somit konnten einige Memecoins, die für ihre starke Community-Aktivität bekannt sind, Bewertungen erzielen, von der manch Unternehmen nur träumen können. Beispielsweise erzielte der allererste Memetoken Dogecoin auf seinem Hoch eine Marktkapitalisierung von 89,08 Mrd. USD. Es gibt aber auch noch einige andere, welche Milliardenbewertungen erzielen.

Shiba Inu konnte sich mithilfe seiner aktiven Gemeinschaft sowie durch Hinzufügung nützlicher Anwendungen und anderer Angebote an die Spitze des Memecoin-Sektors hervor arbeiten. Im Unterschied zu Pepe und anderen handelt es sich um einen Memecoin der zweiten Generation, welche auch sinnvoll sind.

Nun wurde der Presale für ein mit Shiba Inu vergleichbares Projekt gestartet, wobei es dennoch einige Unterscheidungsmerkmale hat. Denn es sorgt mit unterschiedlichen Features für den Aufbau einer Gemeinschaft und deren Bindung. Möglich wird dies, indem es die Interessen der Zielgruppe erkannt und für diese passende Angebote entwickelt hat. Dies ist ein deutlich besserer Ansatz, als Interessenten für die rein niedlichen Memetoken zu finden.

Der Fokus von Shiba Shootout liegt auf seiner Gemeinschaft. Denn über sie kann sich das Projekt wesentlich schneller verbreiten und entwickeln. So ist die Werbung von Freunden beispielsweise überzeugender. Ebenso hat dies einen förderlichen Einfluss auf das Innovationspotenzial des Projektes, da aus den Gemeinschaften oft gute Ideen kommen.

Zudem kann somit wesentlich leichter ein Netzwerk von Unterstützern aufgebaut werden, welche ihre persönlichen Fähigkeiten in die Weiterentwicklung des Projektes einfließen lassen. Dabei stellen die Memecoins ebenso ein kulturelles Phänomen dar, welches mit dem Besitz von Luxusmarken vergleichbar ist.

Jetzt in neuen Community-Memecoin investieren!

Shiba Shootout bringt die Community-Aspekte auf die nächste Stufe

Für die Steigerung der Reichweite hat sich das Team von Shiba Shootout einige Funktionen und Features überlegt. Zuerst einmal soll die Gemeinschaft über die Lagerfeuer-Geschichten aufgebaut werden. Somit wird ein zentraler Anlaufpunkt für die Memecoin-Enthusiasten geboten, welcher für ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl sorgen kann.

Genau genommen handelt es sich dabei um ein Format, bei welchem die Nutzer ihre persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse über Memetoken und Kryptowährungen austauschen können. Einen besonderen Reiz erhält diese Funktion durch die möglichen Belohnungen, welche die Teilnehmer für interessante Geschichten erhalten.

Somit bekommen Analysten, Influencer und andere Anreize, um sich stärker in die Gemeinschaft von Shiba Shootout einzubringen. Dies könnte wiederum dazu führen, dass wesentlich interessantere Gesprächsrunden entstehen und sogar Berühmtheiten auf die Plattform kommen, was wiederum weitere Interessenten auf Shiba Shootout locken dürfte.

Damit hören die sozialen Aspekte jedoch nicht auf. Denn es werden ebenso Möglichkeiten für den Austausch von Memes geboten. Außerdem ist das Projekt dezentral organisiert, damit es sich am besten nach den Interessen der Gemeinschaft und Zielgruppe ausrichten kann. Dies ist wiederum ein besonders wichtiger Faktor für den langfristigen Erfolg.

Ein weiterer Aspekt, welcher die gemeinschaftliche Orientierung von Shiba Shootout unterstreicht, ist sein gemeinnütziges Engagement. So soll regelmäßig ein Anteil der Einnahmen an verschiedene Vereine gespendet werden, sodass das Projekt auch seiner sozialen Verantwortung gerecht wird. Hinzu kommen mehrfache Sicherheitsüberprüfungen.

Ebenso gibt es die sogenannten Posse-Belohnungen, welche die Community-Mitglieder für ihre Unterstützungen belohnt. Beispielsweise können diese verschiedenen Aufgaben wie das Folgen von Social-Media-Profilen, das Liken, das Teilen von Beiträgen oder das Einladen von Freunden weitere Belohnungen in $SHIBASHOOT-Coins verdienen.

Jetzt mehr über Shiba Shootout erfahren!

Das umfasst das Krypto-Ökosystem von Shiba Shootout noch

Während die sozialen Komponenten ein besonders wichtiger Bestandteil von Shiba Shootout sind. Beinhaltet das Projekt noch wesentlich mehr. Denn es wird eine digitale Welt im Stil des wilden Westens geboten, in welcher die Spieler von Shiba Inus im Cowboy-Look repräsentiert werden. Mit den Angeboten werden neben SocialFi unterschiedlichste Sektoren abgedeckt.

Einer der interessantesten von ihnen ist GameFi, da dieser laut den Angaben von DappRadar zurzeit 30 % der täglich aktiven Wallets ausmacht und somit der dominanteste Kryptosektor in dieser Hinsicht ist. Zudem haben 57 % der Spieler ein Interesse an Belohnungen in Form von NFTs und der GameFi-Sektor soll bis 2030 jährlich um 68 % expandieren.

Aufgrund der einzigartigen Vorteile von Kryptospielen im Vergleich zu regulären Games wird bei ihnen sogar ein deutlich höheres Wachstum als bei den regulären Videospielen erwartet, die um 8,76 % pro Jahr wachsen. Noch besser als ein einziges Spiel ist jedoch eine ganze Plattform mit verschiedenen Genres. Somit können die Risiken gestreut und die Chancen erhöht werden.

Shiba Shootout umfasst unter anderem den Shooter Shiba Sharpshooter, bei welchem die Spieler in epischen Pistolenduellen gegeneinander antreten können. Ebenso stehen in der Stadt Shiba Gulch Kartenspiele, Schatzsuchen und einige mehr zur Verfügung, welche auf den gängigen App-Marktplätzen verfügbar sind und auch in Zukunft sein werden.

Der $SHIBASHOOT-Token ist jedoch nicht nur die native Kryptowährung innerhalb des Ökosystems von Shiba Shootout. Überdies bietet sie im Unterschied zu anderen Memecoin neben dem Kurssteigerungspotenzial weitere Anreize für das Halten, da die Inhaber ein passives Einkommen in den Coins erhalten.

Wiederum passend zum Wilden Westen gewählt wird unter anderem das Kaktus-Staking angeboten, bei welchem die Belohnungen mit dem Wachsen der Pflanze über die Zeit zunehmen. Ein weiteres innovatives Verfahren sind die Spar-Satteltaschen, bei denen man über die Festlegung eines Sperrzeitraums eine höhere Rendite verdient.

Jetzt Shiba Shootout entdecken!

Shiba Shootout könnte das führende Ökosystem für Memecoin-Fans werden

Mit all diesen Angeboten im Gepäck bietet Shiba Shootout ein breites Fundament, auf dem es seinen Erfolg begründen könnte. Einen besonderen Reiz erhält es aufgrund seiner Community-Ausrichtung, was ein Anzeichen viele erfolgreicher Memecoins zuvor war, wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe.

Die Kombination von SocialFi und Memecoin scheint wie füreinander geschaffen zu sein, sodass sich ihre Vorteile verstärken können. So könnten die Memetoken für die schnelle und große Viralität sorgen, welche für den Erfolg eines neuen sozialen Ökosystems für die Krypto-Community benötigt wird. Für die langfristigen Bindungen sorgen hingegen die attraktiven Belohnungen für die Tokeninhaber und die fesselnden Spielangebote.

Aufgrund des besonderen Geschäftsmodells verwundert es nicht, dass sich das Verkaufstempo zuletzt noch einmal gesteigert hat. Schon jetzt konnte der Presale über 638.491 USD einwerben. Derzeit werden die $SHIBASHOOT-Token für einen Preis von 0,0195 USD offeriert, jedoch findet schon in weniger 36 Stunden die nächste Erhöhung statt.

Ein Faktor, welcher die Investoren aktuell ebenfalls stark antreibt, ist die schon jetzt gezahlte Staking-Rendite, die bei 1.607 % liegt. Dies entspricht nur bei einem Monat bereits Buchgewinnen von 133,92 %. Somit können Anleger zusammen mit den Preiserhöhungen des Presales einen Sicherheitspuffer aufbauen.

Jetzt in Shiba Shootout investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.