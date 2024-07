Im Wettlauf der künstlichen Intelligenz (KI) hat sich Advanced Micro Devices (AMD) mit der Übernahme von Silo AI, einem auf KI-Lösungen spezialisierten Unternehmen, verstärkt. Silo AI, das größte private KI-Labor Europas, ist für seine Integration von KI in Produkte und Dienstleistungen verschiedener Branchen bekannt und hat Kunden wie Allianz, Philips und Rolls-Royce. Bedeutende Analysen deuten darauf hin, dass AMD mit dieser Übernahme seine Position stärken und zum Innovationsführer im KI-Chipmarkt aufsteigen könnte. Investitionen von über 125 Millionen Dollar in den letzten zwölf Monaten in Dutzende von KI-Firmen bekräftigen dieses Ziel. Obwohl sich AMD im Konkurrenzkampf mit Nvidia um die Vorherrschaft der KI-Chips befindet, scheint das Unternehmen seinen Kurs mit neuen Produktangeboten wie dem Instinct MI325X Beschleuniger und der Einführung von Ryzen AI 300 und Ryzen 9000 Serienprozessoren für Notebooks und Desktop-PCs weiterhin erfolgreich zu verfolgen. Analysten haben auf diese Entwicklungen reagiert und das Kursziel von AMD erhöht.

Wachsende Herausforderungen im Markt

Trotz der positiven Entwicklungen könnte AMD durch wachsende Herausforderungen abgebremst werden. Eine schwierige makroökonomische Lage und Unsicherheiten im Hinblick auf bevorstehende Präsidentschaftswahlen in den USA könnten für das Unternehmen, das im Vergleich zu Nvidia über einen deutlich kleineren GPU-Marktanteil verfügt, nachteilig sein. Prognosen zufolge werden die Umsätze im Bereich Embedded- und Gamingprodukte im zweiten Quartal des Jahres 2024 gegenüber dem Vorjahr stark zurückgehen. Analysten halten jedoch weiterhin an einer Kaufempfehlung für AMD fest und haben die Preisziele angepasitzt, da sie davon ausgehen, dass die Konsolidierung von AMD im KI-Softwarebereich die Nachfrage nach ihrer Instinct AI-Prozessorfamilie anregen und dazu beitragen wird, die Lücke zu proprietären KI-Frameworks zu schließen.

