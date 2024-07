Aktienkursentwicklung und Geschäftsentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigte im heutigen XETRA-Handel eine geringe Volatilität. Nachdem der Kurs zu Handelsbeginn bei 65,15 EUR lag, notierte die Aktie am Nachmittag bei 64,95 EUR, was einem minimalen Rückgang entspricht. Der Tageshöchstwert lag bei 65,50 EUR, während das Tagestief bei 64,10 EUR registriert wurde. Insgesamt wurden 74.340 Aktien des Unternehmens gehandelt. Das Wertpapier hat noch erheblichen Aufholbedarf, um das 52-Wochen-Hoch von 123,75 EUR, welches am 14.03.2024 erreicht wurde, wieder zu erreichen. Gegenwärtig liegt der Kurs 4,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 62,30 EUR, das am 24.06.2024 verzeichnet wurde.

Analysteneinschätzungen und Dividendenprognosen

Im Jahr 2023 erhielten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec eine Dividende von 1,10 EUR je Aktie. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 0,936 EUR erwartet. Die Analysten prognostizieren einen durchschnittlichen Kurszielwert von 80,13 EUR, und sie erwarten für das Jahr 2024 einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie. Die kommenden Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden am 06.08.2024 veröffentlicht, während die Präsentation der Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 auf den 07.08.2025 terminiert ist.

Die derzeitigen Marktbewegungen spiegeln die gemischten Erwartungen der Anleger wider, insbesondere im Hinblick auf die mittelfristigen Geschäftsergebnisse und Dividendenaussichten des Unternehmens.

Carl Zeiss Meditec Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...